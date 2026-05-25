राजस्थान के पाली में पत्नी की बेरहमी से हत्या; पति ने मुंह में कपड़ा ठूंस छाती पर किए 6 वार

राजस्थान के पाली जिले में घरेलू विवाद और पत्नी के चरित्र पर शक के चलते एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। खिंवाड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर सोते समय चाकू मारकर हत्या कर दी।

राजस्थान के पाली जिले में घरेलू विवाद और पत्नी के चरित्र पर शक के चलते एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। खिंवाड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर सोते समय चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने महिला के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और ताबड़तोड़ छह वार किए। इस दौरान मां को बचाने पहुंची बेटी पर भी हमला किया गया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

5 साल से अलग रह रही थी महिला पुलिस के अनुसार मृतका झूमली देवी (36) पिछले करीब पांच साल से अपने पति नारायणलाल (40) से अलग रह रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और इसी वजह से दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। झूमली अपने पांच बच्चों के साथ पीहर पक्ष के सहयोग से गुड़ा ठाकुरजी गांव में किराए के मकान में रह रही थी।

पत्नी और बच्चों का भरोसा जीतकर पहुंचा था जांच में सामने आया कि 15 मई को आरोपी नारायणलाल भारलाऊ गांव से पत्नी के पास पहुंचा था। वह अपने साथ बच्चों के लिए कपड़े और मिठाई भी लेकर आया था। उसने परिवार को भरोसा दिलाया कि वह अब बदल चुका है और आगे विवाद नहीं करेगा। परिजनों के मुताबिक झूमली ने उसकी बातों पर विश्वास कर उसे घर में रहने दिया।

बिजली जाते ही किया हमला घटना 22 मई की रात की बताई जा रही है। रात करीब सवा 11 बजे इलाके की बिजली चली गई। आरोप है कि इसी दौरान नारायणलाल उठा और पहले से रखे चाकू के साथ पत्नी के पास पहुंचा। उसने झूमली के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह मदद के लिए आवाज न लगा सके। इसके बाद वह उसके ऊपर बैठ गया और लगातार छह बार चाकू से वार किए।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार चाकू के वार सीधे छाती पर किए गए, जिससे महिला का हृदय और फेफड़े गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मां को बचाने आई बेटी भी घायल हमले के दौरान पास में सो रही बेटी की नींद खुल गई। उसने मां को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। बेटी के हाथ पर चोट आई। घायल बच्ची किसी तरह बाहर भागी और पड़ोसियों को आवाज देकर बुलाया। उसने अपनी मौसी को भी फोन कर घटना की जानकारी दी। तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था।

मां ने लगाए प्रताड़ना के आरोप मृतका की मां कमला देवी (60) ने बताया कि झूमली की शादी करीब 16 साल पहले हुई थी। उसके चार बेटियां और एक बेटा है। उनका आरोप है कि दामाद नशे का आदी था और अक्सर झूमली के साथ मारपीट करता था। वह बार-बार उसे अपने साथ रहने के लिए दबाव बनाता था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था।

कमला देवी ने कहा कि झूमली मजदूरी करके बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी। उसका सपना था कि उसकी बेटियां पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर बनें और जीवन में संघर्षों से बाहर निकलें। अब उसकी मौत के बाद पांचों बच्चों की जिम्मेदारी परिवार पर आ गई है।