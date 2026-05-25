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राजस्थान के पाली में पत्नी की बेरहमी से हत्या; पति ने मुंह में कपड़ा ठूंस छाती पर किए 6 वार

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान के पाली जिले में घरेलू विवाद और पत्नी के चरित्र पर शक के चलते एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। खिंवाड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर सोते समय चाकू मारकर हत्या कर दी। 

राजस्थान के पाली में पत्नी की बेरहमी से हत्या; पति ने मुंह में कपड़ा ठूंस छाती पर किए 6 वार

राजस्थान के पाली जिले में घरेलू विवाद और पत्नी के चरित्र पर शक के चलते एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। खिंवाड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर सोते समय चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने महिला के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और ताबड़तोड़ छह वार किए। इस दौरान मां को बचाने पहुंची बेटी पर भी हमला किया गया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

5 साल से अलग रह रही थी महिला

पुलिस के अनुसार मृतका झूमली देवी (36) पिछले करीब पांच साल से अपने पति नारायणलाल (40) से अलग रह रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और इसी वजह से दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। झूमली अपने पांच बच्चों के साथ पीहर पक्ष के सहयोग से गुड़ा ठाकुरजी गांव में किराए के मकान में रह रही थी।

पत्नी और बच्चों का भरोसा जीतकर पहुंचा था

जांच में सामने आया कि 15 मई को आरोपी नारायणलाल भारलाऊ गांव से पत्नी के पास पहुंचा था। वह अपने साथ बच्चों के लिए कपड़े और मिठाई भी लेकर आया था। उसने परिवार को भरोसा दिलाया कि वह अब बदल चुका है और आगे विवाद नहीं करेगा। परिजनों के मुताबिक झूमली ने उसकी बातों पर विश्वास कर उसे घर में रहने दिया।

बिजली जाते ही किया हमला

घटना 22 मई की रात की बताई जा रही है। रात करीब सवा 11 बजे इलाके की बिजली चली गई। आरोप है कि इसी दौरान नारायणलाल उठा और पहले से रखे चाकू के साथ पत्नी के पास पहुंचा। उसने झूमली के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह मदद के लिए आवाज न लगा सके। इसके बाद वह उसके ऊपर बैठ गया और लगातार छह बार चाकू से वार किए।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार चाकू के वार सीधे छाती पर किए गए, जिससे महिला का हृदय और फेफड़े गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मां को बचाने आई बेटी भी घायल

हमले के दौरान पास में सो रही बेटी की नींद खुल गई। उसने मां को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। बेटी के हाथ पर चोट आई। घायल बच्ची किसी तरह बाहर भागी और पड़ोसियों को आवाज देकर बुलाया। उसने अपनी मौसी को भी फोन कर घटना की जानकारी दी। तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था।

मां ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

मृतका की मां कमला देवी (60) ने बताया कि झूमली की शादी करीब 16 साल पहले हुई थी। उसके चार बेटियां और एक बेटा है। उनका आरोप है कि दामाद नशे का आदी था और अक्सर झूमली के साथ मारपीट करता था। वह बार-बार उसे अपने साथ रहने के लिए दबाव बनाता था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था।

कमला देवी ने कहा कि झूमली मजदूरी करके बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी। उसका सपना था कि उसकी बेटियां पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर बनें और जीवन में संघर्षों से बाहर निकलें। अब उसकी मौत के बाद पांचों बच्चों की जिम्मेदारी परिवार पर आ गई है।

आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी पति नारायणलाल को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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