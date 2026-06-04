राजस्थान के पाली में स्लीपर बस में सो रहे 14 वर्षीय किशोर की मौत

राजस्थान के पाली जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रोहट थाना क्षेत्र में महाराष्ट्र के नासिक से अपने ननिहाल लौट रहे 14 वर्षीय किशोर की स्लीपर बस में सफर के दौरान मौत हो गई। बुधवार सुबह जब बस उसके निर्धारित स्टॉप पर पहुंची और कंडक्टर ने उसे जगाने का प्रयास किया तो वह अचेत अवस्था में मिला।

राजस्थान के पाली जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रोहट थाना क्षेत्र में महाराष्ट्र के नासिक से अपने ननिहाल लौट रहे 14 वर्षीय किशोर की स्लीपर बस में सफर के दौरान मौत हो गई। बुधवार सुबह जब बस उसके निर्धारित स्टॉप पर पहुंची और कंडक्टर ने उसे जगाने का प्रयास किया तो वह अचेत अवस्था में मिला। इसके बाद बस को सीधे थाने ले जाया गया, जहां से किशोर को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान पाली जिले के खिंवाड़ा गांव निवासी रणजीत सिंह उर्फ राजूसिंह (14) पुत्र शैतानसिंह के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। चिकित्सकों ने पोस्टमॉर्टम के दौरान विसरा सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।

नासिक से ननिहाल लौट रहा था किशोर रोहट थाना प्रभारी पदमपाल सिंह ने बताया कि रणजीत सिंह 26 मई को महाराष्ट्र के नासिक में रहने वाले अपने मामा के पास गया था। वहां कुछ दिन रहने के बाद वह 2 जून को दोपहर करीब 12:30 बजे स्लीपर बस से अपने ननिहाल बागड़िया गांव के लिए रवाना हुआ था। उसने बस कंडक्टर को पहले ही बता दिया था कि खारड़ा गांव आने पर उसे उतार देना।

बताया जा रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान किशोर अपनी स्लीपर सीट पर आराम करता रहा। बुधवार सुबह करीब 8 बजे उसने अपनी नानी को फोन भी किया था और कहा था कि वह जल्द ही खारड़ा गांव पहुंचने वाला है तथा मामा को बस स्टॉप पर भेज दिया जाए। इसके करीब एक घंटे बाद ही यह दुखद घटना सामने आई।

गांव पहुंचने पर नहीं उठा रणजीत बस कंडक्टर शैतानसिंह ने बताया कि खारड़ा गांव पहुंचने से पहले उसने यात्रियों को आवाज लगाकर तैयार होने के लिए कहा था। हालांकि रणजीत अपनी सीट से नहीं उठा। पहले उसे लगा कि किशोर गहरी नींद में है, लेकिन जब वह उसकी स्लीपर सीट तक पहुंचा और उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

स्थिति गंभीर लगने पर कंडक्टर ने तत्काल बस चालक और मालिक को सूचना दी। इसके बाद बस को सीधे रोहट थाने ले जाया गया। पुलिस की मौजूदगी में किशोर को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज रोहट अस्पताल के चिकित्सक डॉ. वागाराम पटेल ने बताया कि किशोर को अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। प्रथम दृष्टया मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए पोस्टमॉर्टम के दौरान आवश्यक सैंपल लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौत प्राकृतिक कारणों से हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह रही।

परिवार में पसरा मातम घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए। जिस किशोर के स्वागत की तैयारी ननिहाल में हो रही थी, उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। सुबह तक अपने परिजनों से फोन पर बात करने वाला रणजीत कुछ ही घंटों बाद मृत मिला, जिससे परिवार सदमे में है।