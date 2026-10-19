राजस्थान के पाली में ग्वार-गम फैक्ट्री में भीषण आग, 3 मजदूर लपेटे में; 2 की तलाश जारी

तीनों मजदूर करीब 70 प्रतिशत तक झुलस गए थे। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। दो मजदूरों के फैक्ट्री के अंदर फंसे होने की सूचना के बाद उनकी तलाश शुरू की गई।

तीनों मजदूर करीब 70 प्रतिशत तक झुलस गए थे। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। दो मजदूरों के फैक्ट्री के अंदर फंसे होने की सूचना के बाद उनकी तलाश शुरू की गई।

राजस्थान के पाली में रविवार देर रात एक ग्वार-गम फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटों के बीच मजदूर जान बचाने के लिए ‘बचाओ-बचाओ’ चिल्लाते हुए बाहर निकले। कुछ मजदूरों के कपड़ों में आग लगी हुई थी। इस हादसे में तीन युवक करीब 70 प्रतिशत तक झुलस गए। उन्हें पहले पाली के बांगड़ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में जोधपुर रेफर कर दिया गया। वहीं, फैक्ट्री में फंसे दो अन्य मजदूरों की तलाश की जा रही है।

हादसा पाली शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के फोर्थ फेज में स्थित सारड़ा बायो पॉलिमर्स ग्वार-गम फैक्ट्री में रविवार रात करीब 11:30 बजे हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री के जिस हिस्से में काम चल रहा था, वहां लिफ्ट में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

17 मजदूर कर रहे थे काम, 12 ने भागकर बचाई जान हादसे के समय फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में 17 मजदूर काम कर रहे थे। आग फैलते ही वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। 12 मजदूर किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। वहीं, विक्की (19), अवधेश कुमार (40) और राजू (28) भी बाहर तो निकल आए, लेकिन गंभीर रूप से झुलसने के कारण अचेत हो गए।

तीनों मजदूर करीब 70 प्रतिशत तक झुलस गए थे। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। दो मजदूरों के फैक्ट्री के अंदर फंसे होने की सूचना के बाद उनकी तलाश शुरू की गई। मलबा हटाकर अंदर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

साढ़े चार घंटे तक आग बुझाने में जुटी रहीं दमकलें आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे बुझाने के लिए पाली के अलावा आसपास के शहरों से भी दमकलें बुलानी पड़ीं। रात करीब 12 बजे दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग पर काबू पाने के लिए सोजत, रानी, फालना और सुमेरपुर से भी दमकल गाड़ियां बुलाई गईं।

करीब साढ़े चार घंटे की मशक्कत के बाद सोमवार सुबह करीब 4 बजे आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान दमकल की करीब 8 गाड़ियों ने 55 राउंड किए। आग बुझने के बाद भी फैक्ट्री के अंदर फंसे मजदूरों की तलाश और मलबा हटाने का काम जारी रहा।

फैक्ट्री में रखे थे गैस के बड़े सिलेंडर, टला बड़ा खतरा फैक्ट्री में गैस के बड़े सिलेंडर भी रखे हुए थे। गनीमत रही कि आग उन तक नहीं पहुंची। अगर लपटें सिलेंडरों तक पहुंच जातीं तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री में खड़ा एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भी जल गया।

घटना की सूचना मिलने पर पाली एसडीएम विमलेंद्र सिंह राणावत, सीओ सिटी मंगलेश चुण्डावत और औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य के दौरान फैक्ट्री की दीवार भी जेसीबी से तोड़ी गई। इससे फायर फाइटिंग सिस्टम की पाइपलाइन टूट गई।

अपनी कार से झुलसे मजदूरों को अस्पताल ले गए लोग हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में मदद की। पाली के गुरु नगर निवासी रवि और महेंद्र ने बताया कि वे डेकोरेशन का काम करते हैं। फैक्ट्री से आग की ऊंची लपटें उठती देख वे मौके पर पहुंचे। वहां कुछ युवक झुलसी हुई हालत में मिले।

उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन घायलों की हालत देखते हुए उन्हें अपनी कार से बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचाया। उनकी मदद से गंभीर रूप से झुलसे मजदूरों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सका।

वार्ड-54 के पार्षद प्रतिनिधि गोपाल पंवार ने बताया कि वे पास के गरबा पांडाल में थे। परिचित से फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो सड़क पर दो युवक बुरी तरह झुलसे हुए पड़े थे। उन्हें तुरंत गाड़ी से अस्पताल भेजा गया। उन्होंने दमकल को भी फोन कर हादसे की सूचना दी। हालांकि, उनके मुताबिक दमकल के पहुंचने में देरी हुई।