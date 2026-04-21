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राजस्थान के पचपदरा अग्निकांड पर CM का ग्राउंड जीरो दौरा; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Apr 21, 2026 02:18 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान के बालोतरा जिले स्थित पचपदरा रिफाइनरी में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड के बाद हालात अब भी संवेदनशील बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

राजस्थान के पचपदरा अग्निकांड पर CM का ग्राउंड जीरो दौरा; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

राजस्थान के बालोतरा जिले स्थित पचपदरा रिफाइनरी में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड के बाद हालात अब भी संवेदनशील बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने घटना को गंभीर मानते हुए उच्चस्तरीय बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सुरक्षा, तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

20 घंटे पहले हादसा, टल गया उद्घाटन कार्यक्रम

करीब 79 हजार 459 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस रिफाइनरी का उद्घाटन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना था। लेकिन लोकार्पण से महज 20 घंटे पहले सोमवार दोपहर करीब 2 बजे रिफाइनरी में आग लगने से पूरा कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। इस घटनाक्रम ने न केवल प्रशासनिक तैयारियों को झटका दिया, बल्कि राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स में से एक की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

हाइड्रोकार्बन लीकेज से लगी आग, दूर तक दिखीं लपटें

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हीट एक्सचेंजर सर्किट में हाइड्रोकार्बन लीकेज के कारण कच्चे तेल को साफ करने वाली क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) की दो इकाइयों में आग भड़क गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। घटना के तुरंत बाद दमकल और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई।

सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं, हर एंगल से पड़ताल

घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और आग लगने के कारणों की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे की वजह तकनीकी खराबी, लापरवाही या अन्य किसी कारण से जुड़ी है, इसकी जांच हर एंगल से की जा रही है। फिलहाल आग लगने वाली CDU यूनिट के आसपास आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है।

रिफाइनरी परिसर में मायूसी, हटाया जा रहा भव्य डोम

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया विशाल डोम, जहां जनसभा आयोजित होनी थी, अब क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है। हादसे के बाद पूरे परिसर में मायूसी का माहौल है। जहां एक ओर आयोजन की भव्य तैयारियां चल रही थीं, वहीं अब अफरा-तफरी और सन्नाटा नजर आ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।

पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी, बैरिकेडिंग कर रोकी आवाजाही

पचपदरा रिफाइनरी और उसके आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस बल तैनात किया गया है। खासतौर पर रिफाइनरी के गेट नंबर 4 पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

2 लाख लोगों के लिए बना खाना बेकार गया

उद्घाटन समारोह के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थीं। ठेकेदारों के मुताबिक करीब 2 लाख लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया था, जिसमें सब्जी, पूड़ी और मिठाई के पैकेट बनाए जा रहे थे। इन्हें बसों से आने वाले लोगों में वितरित किया जाना था। लेकिन हादसे के चलते सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं और तैयार भोजन अब बेकार हो गया।

प्रशासन अलर्ट मोड पर, रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है और जल्द ही घटना की विस्तृत रिपोर्ट सामने आने की उम्मीद है। यह हादसा राज्य की औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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