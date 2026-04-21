राजस्थान के पचपदरा अग्निकांड पर CM का ग्राउंड जीरो दौरा; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

राजस्थान के बालोतरा जिले स्थित पचपदरा रिफाइनरी में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड के बाद हालात अब भी संवेदनशील बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

राजस्थान के बालोतरा जिले स्थित पचपदरा रिफाइनरी में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड के बाद हालात अब भी संवेदनशील बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने घटना को गंभीर मानते हुए उच्चस्तरीय बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सुरक्षा, तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

20 घंटे पहले हादसा, टल गया उद्घाटन कार्यक्रम करीब 79 हजार 459 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस रिफाइनरी का उद्घाटन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना था। लेकिन लोकार्पण से महज 20 घंटे पहले सोमवार दोपहर करीब 2 बजे रिफाइनरी में आग लगने से पूरा कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। इस घटनाक्रम ने न केवल प्रशासनिक तैयारियों को झटका दिया, बल्कि राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स में से एक की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

हाइड्रोकार्बन लीकेज से लगी आग, दूर तक दिखीं लपटें प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हीट एक्सचेंजर सर्किट में हाइड्रोकार्बन लीकेज के कारण कच्चे तेल को साफ करने वाली क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) की दो इकाइयों में आग भड़क गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। घटना के तुरंत बाद दमकल और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई।

सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं, हर एंगल से पड़ताल घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और आग लगने के कारणों की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे की वजह तकनीकी खराबी, लापरवाही या अन्य किसी कारण से जुड़ी है, इसकी जांच हर एंगल से की जा रही है। फिलहाल आग लगने वाली CDU यूनिट के आसपास आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है।

रिफाइनरी परिसर में मायूसी, हटाया जा रहा भव्य डोम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया विशाल डोम, जहां जनसभा आयोजित होनी थी, अब क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है। हादसे के बाद पूरे परिसर में मायूसी का माहौल है। जहां एक ओर आयोजन की भव्य तैयारियां चल रही थीं, वहीं अब अफरा-तफरी और सन्नाटा नजर आ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।

पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी, बैरिकेडिंग कर रोकी आवाजाही पचपदरा रिफाइनरी और उसके आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस बल तैनात किया गया है। खासतौर पर रिफाइनरी के गेट नंबर 4 पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

2 लाख लोगों के लिए बना खाना बेकार गया उद्घाटन समारोह के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थीं। ठेकेदारों के मुताबिक करीब 2 लाख लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया था, जिसमें सब्जी, पूड़ी और मिठाई के पैकेट बनाए जा रहे थे। इन्हें बसों से आने वाले लोगों में वितरित किया जाना था। लेकिन हादसे के चलते सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं और तैयार भोजन अब बेकार हो गया।