Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan omr sheet scam rssb government jobs fraud
राजस्थान: OMR शीट में फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरियां दिलाने वाला गिरोह बेनकाब, RSSB के तकनीकी प्रमुख सहित 5 गिरफ्तार

राजस्थान: OMR शीट में फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरियां दिलाने वाला गिरोह बेनकाब, RSSB के तकनीकी प्रमुख सहित 5 गिरफ्तार

संक्षेप:

राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने OMR शीट में नंबर बढ़ाकर फेल अभ्यर्थियों को पास कराने और सरकारी नौकरी दिलाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। 

Jan 21, 2026 04:17 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने OMR शीट में नंबर बढ़ाकर फेल अभ्यर्थियों को पास कराने और सरकारी नौकरी दिलाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। इस हाई-प्रोफाइल फर्जीवाड़े में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के तत्कालीन तकनीकी प्रमुख समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह ने तीन भर्ती परीक्षाओं में हेराफेरी कर 38 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी दिलाई थी। कार्रवाई के दौरान 60 लाख रुपए नकद और अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में संजय माथुर, प्रवीण गंगवाल, शादान खान, विनोद कुमार गौड़ और पूनम माथुर शामिल हैं। संजय माथुर RSSB जयपुर में तत्कालीन उपनिदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) और प्रवीण गंगवाल प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत थे। दोनों अधिकारी OMR शीट की स्कैनिंग और रिजल्ट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के प्रभारी थे।

आउटसोर्स फर्म से मिलीभगत कर किया फर्जीवाड़ा

जांच में सामने आया कि संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल ने OMR शीट्स की स्कैनिंग और डाटा प्रोसेसिंग का काम संभाल रही आउटसोर्स फर्म राभव लिमिटेड, नई दिल्ली के कर्मचारियों शादान खान और विनोद कुमार गौड़ के साथ मिलकर साजिश रची। इस गठजोड़ के जरिए चुनिंदा अभ्यर्थियों के अंकों में जानबूझकर हेराफेरी की गई।

एसओजी के मुताबिक, कई मामलों में बेहद चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक अभ्यर्थी के महज 2 नंबर थे, जिन्हें सिस्टम में छेड़छाड़ कर 206 अंक तक बढ़ा दिया गया। इसी तरह आरोपी अभ्यर्थी पूनम माथुर के वास्तविक 63 अंक थे, लेकिन OMR शीट में फर्जीवाड़ा कर रिजल्ट में 182 अंक दर्शाए गए।

इन भर्तियों में की गई गड़बड़ी

DIG परिस देशमुख ने बताया कि फर्जीवाड़ा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित तीन बड़ी भर्ती परीक्षाओं में किया गया। इनमें सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) सीधी भर्ती परीक्षा-2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा-2018 और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा-2018 शामिल हैं।

इन तीनों परीक्षाओं के जरिए कुल 3212 पदों पर भर्ती होनी थी, जिनके लिए 9 लाख 40 हजार 38 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वर्ष 2019 में आयोजित इन परीक्षाओं के बाद OMR शीट्स की स्कैनिंग और डाटा प्रोसेसिंग का गोपनीय कार्य आउटसोर्स फर्म राभव लिमिटेड को सौंपा गया था।

38 अभ्यर्थियों को अवैध फायदा

एसओजी की जांच में खुलासा हुआ कि OMR शीट्स की स्कैनिंग के बाद कंप्यूटर सिस्टम में डाटा से छेड़छाड़ की गई। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकी तरीकों से चुनिंदा अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाए गए, जिससे अयोग्य उम्मीदवारों का चयन हो गया। बाद में जब बोर्ड ने मूल OMR शीट्स की दोबारा स्कैनिंग कराई, तो परिणामों में भारी गड़बड़ी सामने आई। शुरुआती जांच में कम से कम 38 अभ्यर्थियों को फर्जी तरीके से लाभ पहुंचाने की पुष्टि हुई है।

ऐसे खुला पूरा नेटवर्क

एसओजी ने सबसे पहले आउटसोर्स फर्म के कर्मचारी विनोद कुमार गौड़ और शादान खान को हिरासत में लिया। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि RSSB के अंदरूनी अधिकारियों की मदद के बिना इतना बड़ा फर्जीवाड़ा संभव नहीं था। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया और एक अभ्यर्थी के नंबर बढ़ाने से जुड़ी स्लीप के जरिए बोर्ड के अधिकारियों तक कड़ी जुड़ती गई।

एसओजी ने पहले अभ्यर्थी पूनम माथुर को गिरफ्तार किया, जिसकी पूछताछ में उसके रिश्तेदार संजय माथुर की भूमिका सामने आई। आगे की जांच में प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल की संलिप्तता भी उजागर हुई, जिसके बाद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

यूपी STF की कार्रवाई से मिला अहम सुराग

एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आउटसोर्स फर्म का पूरा ऑपरेशन उत्तर प्रदेश से संचालित हो रहा था। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों से कैश कलेक्शन किया जाता था। इसी दौरान लखनऊ जाते समय उत्तर प्रदेश STF ने कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ा था। उनके पास से 60 लाख रुपए नकद और भर्ती से जुड़े कई अभ्यर्थियों के नाम बरामद हुए थे। गोमती नगर थाने में मामला दर्ज कर नकदी और दस्तावेज जब्त किए गए थे।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।