राजस्थान में अफसरों की सुरक्षा का मुद्दा गरमाया, किरोड़ी बोले– महिला पटवारी को धमकाया गया

संक्षेप:

दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चल रहे विवाद में अब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस विधायक बैरवा पर गंभीर आरोप लगाते हुए 

Feb 06, 2026 07:49 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चल रहे विवाद में अब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस विधायक बैरवा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने महिला पटवारी को खुलेआम धमकाया और सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने से रोकने का दबाव बनाया। मंत्री ने दो टूक कहा कि इस तरह की कार्यशैली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने यह बयान शुक्रवार को दौसा में खानभांकरी रोड स्थित टाउनहॉल के लोकार्पण और यूआईटी की आवासीय योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दिया।

महिला पटवारी को धमकाने का आरोप

मंत्री किरोड़ी ने कहा कि विधायक दीनदयाल बैरवा ने महिला पटवारी से कहा कि “मेरे लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, इसे नहीं हटाओगे।” उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों की स्थिति सभी जानते हैं, इसके बावजूद जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राजनीति जनता की सेवा के लिए होती है, न कि धंधा करने के लिए। यदि कोई जनप्रतिनिधि भूमाफियाओं के साथ मिलकर जमीन के कारोबार में उतर जाए, तो यह दौसा की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

‘प्रिविलेज मोशन’ पर तंज

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कार्यक्रम में सांसद और विधायक की गैरहाजिरी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह सरकारी कार्यक्रम था और सभी जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल होना चाहिए था। यदि नाम नेम प्लेट में न लिखवाने को लेकर आपत्ति थी, तो विधानसभा में बात की जा सकती थी।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर नाम नहीं लिखे जाने पर प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है, तो फिर जमीन पर कब्जा करने का भी प्रिविलेज मोशन लेकर आ जाना चाहिए और कहना चाहिए कि “मेरा विशेषाधिकार है कि मैं सरकारी जमीन पर कब्जा करूंगा।”

अवैध कब्जों को लेकर कांग्रेस पर निशाना

मंत्री किरोड़ी ने कांग्रेस नेताओं पर पहाड़ों को खोखला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संवासा, कालवान और टाउनहॉल के पीछे की पहाड़ियों को कांग्रेस नेताओं ने नुकसान पहुंचाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का कोई भी नेता जमीनों पर कब्जा नहीं करता, लेकिन जब प्रशासन अवैध कब्जे हटाने जाता है तो क्षेत्रीय विधायक उसे रुकवाने पहुंच जाते हैं।

‘मीणा हाईकोर्ट को बुलडोजर से तुड़वाने की भाषा’

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन के दौरान विधायक दीनदयाल बैरवा का सम्मान किया गया था और उनका नाम भी शिलापट्ट पर अंकित किया गया। उस समय उन्होंने कहा था कि चुनावी हार-जीत के बाद सभी को मिलकर जिले के विकास के लिए काम करना चाहिए।

इसके बावजूद विधायक द्वारा मीणा हाईकोर्ट को बुलडोजर से तुड़वाने जैसी भाषा का इस्तेमाल करना और सरकारी जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी में जाकर महिला पटवारी को धमकाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि “ऐसा नहीं चलने वाला।”

प्रशासन और सांसद को लेकर बयान

मंत्री ने कहा कि सांसद मुरारी लाल मीणा ने पांच साल तक डाक बंगले में जनसुनवाई की और कभी किसी ने आपत्ति नहीं की। लेकिन सरकारी योजनाओं के पोस्टर फाड़ना और गेट पर लात मारना पूरी तरह अमर्यादित है।

उन्होंने कहा कि कुछ जनप्रतिनिधि तनाव बढ़ाने और जातीय विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने बड़े कार्यक्रमों में सांसद और विधायक का नहीं आना यह दर्शाता है कि वे जिले के विकास में सहयोग नहीं देना चाहते।

एक इंच जमीन पर कब्जा साबित हो तो राजनीति छोड़ दूंगा

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यदि यह साबित हो जाए कि उन्होंने या उनके परिवार ने एक इंच जमीन पर भी कब्जा किया है, तो वे राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि सवाल उठाने से विकास नहीं रुकता, लेकिन इससे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे पर असर पड़ता है।

मंत्री ने भरोसा दिलाया कि भजनलाल सरकार दौसा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यदि जनता किसी के बहकावे में नहीं आई, तो दौसा को दस गुना विकास के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने जयपुर मेट्रो से दौसा को जोड़ने के प्रयासों का भी जिक्र किया।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

