राजस्थान का करोड़पति अफसर बेनकाब, 7 साल में 8 गुना बढ़ी संपत्ति;CBI ने दर्ज किया केस

राजस्थान के सरकारी तंत्र में एक और बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) विभाग के सहायक आयुक्त रतिराम मीणा पर सीबीआई (CBI) ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर मामला दर्ज किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि सात साल में उनकी संपत्ति लगभग आठ गुना बढ़ गई। मीणा ने अपने और परिवार के नाम पर करोड़ों की चल-अचल संपत्ति खड़ी कर ली, जिनका कोई वैध स्रोत नहीं बताया जा सका।

सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, रतिराम मीणा ने अगस्त 2018 में लगभग 51.73 लाख रुपये की संपत्ति घोषित की थी। लेकिन अगस्त 2025 तक यह संपत्ति 4.08 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। यानी सिर्फ सात साल में उनकी संपत्ति लगभग आठ गुना बढ़ गई। एजेंसी का दावा है कि यह वृद्धि उनकी ज्ञात आय के मुकाबले 100 प्रतिशत से ज्यादा है।

सीबीआई जांच में सामने आया है कि रतिराम मीणा ने जयपुर और अहमदाबाद के CGST कार्यालयों में अगस्त 2018 से अगस्त 2025 तक सेवाएं दीं। इसी अवधि में उन्होंने और उनके परिवार ने अवैध संपत्ति अर्जित की। जांच टीम ने पाया कि मीणा ने अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर कई फर्म, एलएलपी और कंपनियां रजिस्टर्ड कराईं, जिनका उपयोग अवैध कमाई को वैध दिखाने (money laundering) के लिए किया गया।

सीबीआई ने जयपुर, अहमदाबाद और गुजरात के अंकलेश्वर में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान एजेंसी को लगभग 35 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, कई महंगे दस्तावेज, और बैंक खातों के रिकॉर्ड मिले।

इसके अलावा, मीणा और उनके परिवार के नाम पर राजस्थान में कई अचल संपत्तियां, लक्जरी गाड़ियां (जिनमें एक पोर्श और एक जीप कम्पास) शामिल हैं। जांचकर्ताओं को दो बैंक लॉकर भी मिले हैं, जिन्हें अब सीबीआई खंगाल रही है।

सूत्रों के मुताबिक, यह मामला तब खुला जब विभाग के भीतर ही रतिराम मीणा की संपत्ति को लेकर संदेह जताया गया। इसके बाद सीबीआई ने उनकी आय बनाम संपत्ति का विश्लेषण किया। रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी संपत्ति में जो बढ़ोतरी हुई है, उसे उनके आय स्रोतों से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

सीबीआई ने मीणा और उनके परिजनों के नाम पर चल रही कंपनियों, फर्मों, बैंक खातों, लॉकरों और प्रॉपर्टियों की पूरी चेन ऑफ मनी खंगालने की तैयारी कर ली है। एजेंसी अब यह पता लगाएगी कि अवैध कमाई को किस रास्ते से रूट किया गया और किन लोगों की इसमें भूमिका रही।