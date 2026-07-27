राजस्थान में 76 लाख परिवारों का OBC सर्वे पूरा; निकाय चुनाव में कितने प्रतिशत सीटें होंगी आरक्षित?
सर्वे के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक ओबीसी परिवार जयपुर जिले में दर्ज किए गए हैं। यहां करीब 5.44 लाख परिवारों का डेटा एकत्र किया गया है।
राजस्थान में प्रस्तावित निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई हैं। एक ओर राज्य में ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने 76 लाख परिवारों का सर्वे पूरा कर लिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी चुनावी रणनीति को धार देने के लिए संभावित उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का अभियान शुरू कर दिया है। ओबीसी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर पहली बार निकाय और पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा।
5 अगस्त से पहले सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
रविवार देर रात पूरा हुए इस सर्वे में प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ओबीसी परिवारों का अलग-अलग डेटा जुटाया गया है। आयोग अब इस सर्वे का विश्लेषण कर 5 अगस्त से पहले अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सरकार आरक्षण का अंतिम प्रारूप तय करेगी। तय कार्यक्रम के अनुसार 15 अगस्त तक निकाय और पंचायत चुनावों के लिए सीटों का आरक्षण घोषित किया जाएगा।
3.80 करोड़ आबादी के आधार पर मिलेगा ओबीसी आरक्षण
आयोग के अनुसार प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 3.80 करोड़ मानी गई है। इसी आबादी के अनुपात के आधार पर निकायों और पंचायतों में अधिकतम 21 प्रतिशत तक सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। हालांकि वास्तविक आरक्षण संबंधित क्षेत्र में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी को ध्यान में रखकर तय होगा।
एससी-एसटी की आबादी ज्यादा होने पर घट सकता है आरक्षण
यदि किसी स्थानीय निकाय या पंचायत में एससी और एसटी की संयुक्त आबादी अधिक होगी तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत कम हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी निकाय में एससी और एसटी की आबादी 35 प्रतिशत है तो वहां ओबीसी को केवल 15 प्रतिशत तक ही आरक्षण मिल सकेगा, ताकि कुल आरक्षण निर्धारित सीमा के भीतर रहे।
जयपुर में सबसे ज्यादा 5.44 लाख ओबीसी परिवार
सर्वे के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक ओबीसी परिवार जयपुर जिले में दर्ज किए गए हैं। यहां करीब 5.44 लाख परिवारों का डेटा एकत्र किया गया है। इसके बाद सीकर में करीब 3.75 लाख, जोधपुर में 3.58 लाख और झुंझुनूं में 3.33 लाख परिवार सर्वे में शामिल किए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर स्थानीय निकायों में आरक्षित वार्डों की संख्या तय होगी।
जयपुर, जोधपुर और कोटा में इतने वार्ड हो सकते हैं आरक्षित
प्रारंभिक गणना के अनुसार जयपुर नगर निगम में 31 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हो सकते हैं। वहीं जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों में 21 और कोटा नगर निगम के 100 वार्डों में भी 21 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होने की संभावना है। हालांकि अंतिम संख्या आयोग की रिपोर्ट और संबंधित क्षेत्रों की सामाजिक संरचना के आधार पर तय होगी।
चुनाव से पहले नए हथियार लाइसेंस पर रोक
निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए राज्य सरकार ने नए हथियार लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है। वहीं पुराने लाइसेंसधारकों के हथियार जमा कराने की प्रक्रिया अगस्त से शुरू होगी। प्रदेश में करीब पौने दो लाख हथियार लाइसेंस पंजीकृत हैं, जिनमें सबसे अधिक लगभग 28 हजार लाइसेंस उदयपुर जिले में हैं।
कांग्रेस ने भी तेज की चुनावी तैयारी
उधर, कांग्रेस ने पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर संगठनात्मक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की ओर से 27 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में “पंचायत एवं निकाय चुनाव प्रबंधन कार्यशाला” आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेशभर से करीब 500 संभावित जनप्रतिनिधियों और चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
500 दावेदारों को मिलेगा चुनाव प्रबंधन का प्रशिक्षण
प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सीबी यादव ने बताया कि कार्यशाला में प्रतिभागियों को माइक्रो लेवल चुनाव प्रबंधन, मतदाता सूची की स्क्रीनिंग, बूथ मैनेजमेंट, जनसंपर्क, चुनावी संचार, प्रचार अभियान संचालन और मतदाताओं तक प्रभावी पहुंच बनाने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्यकर्ता बाद में अपने-अपने जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में इसी मॉडल पर स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
डोटासरा, टीकाराम जूली समेत कई नेता करेंगे मार्गदर्शन
कार्यशाला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी तथा संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुनाल बनर्जी भी मार्गदर्शन देंगे। कांग्रेस का उद्देश्य समय रहते संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के माध्यम से पंचायत एवं निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है।
पहली बार आयोग की रिपोर्ट से तय होगा ओबीसी आरक्षण
राजस्थान में पहली बार ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय निकायों और पंचायतों में आरक्षण तय किया जा रहा है। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाला आरक्षण निर्धारण आगामी चुनावों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरी ओर राजनीतिक दल भी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं, जिससे प्रदेश की स्थानीय राजनीति आने वाले दिनों में और अधिक सक्रिय होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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