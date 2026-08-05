आयोग ने CM भजनलाल शर्मा को सौंपी 900 पेज की OBC रिपोर्ट; 21% आरक्षण मुश्किल

रिपोर्ट मिलने के बाद अब शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। सरकार अगले एक सप्ताह के भीतर आरक्षण की लॉटरी निकालने की तैयारी में है।

रिपोर्ट मिलने के बाद अब शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। सरकार अगले एक सप्ताह के भीतर आरक्षण की लॉटरी निकालने की तैयारी में है।

राजस्थान में लंबे समय से अटके स्थानीय निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बुधवार शाम सौंपी गई 900 पेज की ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ने चुनावी रास्ता तो लगभग साफ कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है क्या इस बार भी ओबीसी को पूरा 21 फीसदी आरक्षण नहीं मिलेगा?

संकेत यही हैं कि पहले की तरह इस बार भी ओबीसी आरक्षण 13 से 14 फीसदी के आसपास ही रह सकता है। इसकी वजह सिर्फ जनसंख्या नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तय की गई संवैधानिक कसौटियां हैं, जिनके आधार पर आयोग ने अपनी सिफारिश तैयार की है।

92 जातियों पर फोकस, सिर्फ आबादी नहीं बना आधार राजस्थान ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश की 92 ओबीसी जातियों का विस्तृत अध्ययन किया है। आयोग ने केवल जनसंख्या के आंकड़ों को आधार नहीं बनाया, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन का भी अलग-अलग आकलन किया है।

यही कारण है कि रिपोर्ट में आरक्षण की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के ‘ट्रिपल टेस्ट’ सिद्धांत के अनुरूप की गई है। यानी केवल आबादी अधिक होने से आरक्षण का प्रतिशत तय नहीं होगा, बल्कि यह देखा जाएगा कि संबंधित वर्ग का वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है और उसका सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन किस स्तर का है।

74.85 लाख परिवारों का सर्वे, 19 बिंदुओं पर जुटाया डेटा आयोग के अध्यक्ष और रिटायर्ड जज मदनलाल भाटी ने रिपोर्ट सौंपने के बाद बताया कि यह रिपोर्ट किसी कार्यालय में बैठकर तैयार नहीं की गई। इसके लिए प्रदेशभर में फील्ड सर्वे किया गया।

उन्होंने बताया कि 74 लाख 85 हजार ओबीसी परिवारों का सर्वे किया गया और 19 अलग-अलग बिंदुओं पर जानकारी जुटाई गई। इसमें सामाजिक स्थिति, आर्थिक हालात, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी और अन्य कई मानकों का विश्लेषण किया गया।

भाटी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि ओबीसी की सभी 92 जातियों को न्यायसंगत राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके।

अब सरकार के पाले में सबसे बड़ा फैसला रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब सबसे अहम जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किन निकायों और किन वार्डों को ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाएगा, इसका फैसला सरकार और प्रशासन करेंगे।

यानी रिपोर्ट केवल आधार तैयार करेगी, लेकिन अंतिम आरक्षण सूची और वार्डों का निर्धारण सरकार की प्रक्रिया के तहत होगा। रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी या नहीं, यह फैसला भी सरकार ही करेगी।

सप्ताहभर में निकलेगी आरक्षण की लॉटरी रिपोर्ट मिलने के बाद अब शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। सरकार अगले एक सप्ताह के भीतर आरक्षण की लॉटरी निकालने की तैयारी में है।

इसी प्रक्रिया के आधार पर तय होगा कि कौन-से वार्ड सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होंगे।

यह चरण पूरा होते ही चुनावी तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच जाएंगी।

15 से 17 अगस्त के बीच चुनाव कार्यक्रम संभव आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर सकता है। सूत्रों के अनुसार 15 से 17 अगस्त के बीच चुनाव कार्यक्रम जारी होने की संभावना है।

दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान हाईकोर्ट में भी इसी समयसीमा का उल्लेख किया था। ऐसे में अब सभी की नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।

हाईकोर्ट की सख्ती से खुला चुनाव का रास्ता निकाय और पंचायत चुनाव में लगातार हो रही देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। अदालत ने ओबीसी आयोग को 5 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।

आयोग ने तय समयसीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसके साथ ही निकाय और पंचायत चुनावों के सामने सबसे बड़ी कानूनी बाधा लगभग खत्म हो गई है।