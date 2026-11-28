कांग्रेस ने NSUI के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए एक साथ 10 राज्यों और संगठन की विभिन्न इकाइयों में एडहॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की हैं।

राजस्थान में उत्तम चौधरी को जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही कांग्रेस ने छात्र राजनीति में सक्रिय रहे अपने पुराने संगठनात्मक चेहरे पर भरोसा जताया है।

राजस्थान में छात्र राजनीति के मैदान में कांग्रेस ने एक नए चेहरे को आगे कर दिया है। NSUI (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया) की प्रदेश इकाई की कमान अब उत्तम चौधरी के हाथों में होगी। कांग्रेस ने उन्हें राजस्थान NSUI का एडहॉक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उत्तम चौधरी को सचिन पायलट खेमे का माना जाता है। ऐसे में उनकी नियुक्ति को राजस्थान में छात्र संगठन के भीतर नए राजनीतिक समीकरणों और संगठनात्मक सक्रियता के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।

कांग्रेस ने NSUI के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए एक साथ 10 राज्यों और संगठन की विभिन्न इकाइयों में एडहॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन नियुक्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार शाम नियुक्तियों के आदेश जारी किए। सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

राजस्थान में उत्तम चौधरी को जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही कांग्रेस ने छात्र राजनीति में सक्रिय रहे अपने पुराने संगठनात्मक चेहरे पर भरोसा जताया है। अब उनके सामने प्रदेश में NSUI को मजबूत करने, छात्र राजनीति में संगठन की सक्रियता बढ़ाने और विश्वविद्यालयों में संगठन का आधार मजबूत करने की चुनौती होगी।

छात्र राजनीति से राष्ट्रीय संगठन तक का सफर उत्तम चौधरी राजस्थान की छात्र राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। उन्होंने NSUI में प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे NSUI के राष्ट्रीय समन्वयक रह चुके हैं। इससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2019-20 में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान बनाई थी।

विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका सफर अब प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी तक पहुंचा है। राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के अनुभव और छात्र संगठनों के बीच सक्रियता को उनकी नियुक्ति का अहम आधार माना जा रहा है।

राजस्थान की राजनीति में उत्तम चौधरी को सचिन पायलट के समर्थक खेमे से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में उनकी नियुक्ति को केवल NSUI में संगठनात्मक बदलाव के तौर पर ही नहीं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस की छात्र राजनीति में राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि, नियुक्ति को लेकर कांग्रेस की ओर से किसी गुटीय समीकरण का आधिकारिक उल्लेख नहीं किया गया है।

10 राज्यों और इकाइयों में नए अध्यक्ष, किसे कहां मिली जिम्मेदारी? NSUI में संगठनात्मक बदलाव के तहत राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, पंजाब और तमिलनाडु की राज्य इकाइयों में भी एडहॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), उत्तर प्रदेश सेंट्रल और उत्तर प्रदेश वेस्ट में भी नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है।

कांग्रेस की ओर से जारी नियुक्ति सूची के मुताबिक आंध्र प्रदेश में साके साई कुमार, अरुणाचल प्रदेश में तनिबार जेरांग, गोवा में कुमार अर्जुन गौली, JNU में विकास बिश्नोई, नागालैंड में रोनाभुंग ई. ओवुंग, पंजाब में राजविंदर सिंह सिद्धू, राजस्थान में उत्तम चौधरी और तमिलनाडु में एन. विजय को एडहॉक अध्यक्ष बनाया गया है।

इसी तरह यूपी सेंट्रल की जिम्मेदारी सौरभ सौजन्य यादव और यूपी वेस्ट की जिम्मेदारी शशांक शर्मा को सौंपी गई है।