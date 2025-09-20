राजस्थान :NRI कोटा की फीस में 7 लाख की कमी, दिवंगत कर्मचारियों के माता-पिता को मिलेगी 50% पेंशन

राजस्थान मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कई ऐसे फैसले लिए, जिनसे आम जनता, कर्मचारी वर्ग और युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

राजस्थान मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कई ऐसे फैसले लिए, जिनसे आम जनता, कर्मचारी वर्ग और युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मेडिकल शिक्षा, पेंशन व्यवस्था, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना और सौर ऊर्जा परियोजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इन फैसलों की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने मीडिया को दी।

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (RAJMES) के मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस को घटाने का बड़ा निर्णय लिया गया। अब तक इस श्रेणी के छात्रों को एमबीबीएस के लिए 31 लाख रुपए फीस देनी पड़ती थी। निजी कॉलेजों से भी अधिक फीस होने के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई सीटें खाली रह जाती थीं। सरकार ने छात्रों को राहत देते हुए फीस 7 लाख रुपए घटाकर 24 लाख रुपए कर दी है। यह निर्णय एनआरआई छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सीटें भी भर सकेंगी।

कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में बदलाव का अहम फैसला लिया। अब तक माता-पिता को कार्मिक की कुल परिलब्धियों का 30 प्रतिशत पेंशन मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 में संशोधन किया गया है।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त संतान विवाह उपरांत भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकेगी। यह कदम दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक संबल देने और दिव्यांगजनों को दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

बैठक में “द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल-2025” के प्रारूप को मंजूरी दी गई। आगामी विधानसभा सत्र में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य राज्य में खेल और शारीरिक शिक्षा को नई दिशा देना है।

यह संस्थान खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर शोध को बढ़ावा देगा। साथ ही यह उच्चस्तरीय कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने का काम करेगा। नवीनतम खेल अधोसंरचना और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से राज्य की खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाएगा।

राजस्थान मंत्रिमंडल ने 5,200 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सशर्त भूमि आवंटन को मंजूरी दी। राज्य सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से अक्षय ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राजस्थान पहले से ही देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी रहा है, ऐसे में यह कदम राज्य की ऊर्जा नीति को और मजबूत करेगा।