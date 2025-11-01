राजस्थान में नवंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश के आसार, पाली में तापमान 18.2 डिग्री तक गिरा; उदयपुर-कोटा संभाग में बादल

संक्षेप: राजस्थान में इस बार नवंबर की शुरुआत मौसम के उतार-चढ़ाव के साथ हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, इस महीने प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।

राजस्थान में इस बार नवंबर की शुरुआत मौसम के उतार-चढ़ाव के साथ हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, इस महीने प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं, रात का तापमान सामान्य रहेगा जबकि दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बादलों का असर जारी है, वहीं पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम केन्द्र जयपुर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, हिंद महासागर में इंडियन ओशन डायपॉल (IOD) कमजोर स्थिति में है जबकि प्रशांत महासागर में ला-नीना की स्थिति बनी हुई है। इन दोनों वैश्विक प्रणालियों का सीधा असर भारत के मानसून और सर्दी के पैटर्न पर पड़ता है। इस वजह से इस साल नवंबर महीने में राजस्थान समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। केवल उत्तर भारत के जम्मू-लद्दाख और दक्षिण भारत के तमिलनाडु जैसे इलाकों में बारिश कम रहने की संभावना जताई गई है।

पिछले 24 घंटे में अरब सागर में बने डिप्रेशन सिस्टम का असर राजस्थान के दक्षिणी जिलों में साफ तौर पर देखने को मिला। उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को दिनभर बादल छाए रहे और कई जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। शाम होते-होते सिस्टम कमजोर पड़ा और आसमान साफ होने लगा।

इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पाली में न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.4 डिग्री और जैसलमेर में 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे साफ है कि पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल गर्माहट बनी हुई है, लेकिन मध्य और दक्षिण राजस्थान में ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है।

जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के ज्यादातर जिलों में अगले 2-3 दिनों तक मौसम साफ और सूखा रहने की संभावना है। दिन में धूप निकलेगी और तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, दिन के तापमान औसत से नीचे और रात का तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि दिन के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी, जबकि रात में सर्दी का असर थोड़ा बढ़ेगा लेकिन ज्यादा तेज नहीं होगा।

मौसम विभाग का कहना है कि सामान्य से ज्यादा बारिश होने के बावजूद इस महीने सर्दी का असर बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा। बारिश के चलते हवा में नमी बढ़ेगी और बादल तापमान को संतुलित रखेंगे। ऐसे में नवंबर के महीने में सर्दी सामान्य रहेगी, लेकिन दिसंबर से तापमान में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है।