राजस्थान में नवंबर की पहली कड़ाके की सर्दी: कई जिलों में पारा 5 डिग्री

संक्षेप: उत्तर भारत में सक्रिय बर्फीली हवाओं ने राजस्थान के मौसम को एकदम सर्द कर दिया है। शुक्रवार को प्रदेश में इस सीजन की पहली बड़ी ठिठुरन दर्ज हुई और कई शहरों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

उत्तर भारत में सक्रिय बर्फीली हवाओं ने राजस्थान के मौसम को एकदम सर्द कर दिया है। शुक्रवार को प्रदेश में इस सीजन की पहली बड़ी ठिठुरन दर्ज हुई और कई शहरों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी उत्तर–पश्चिमी हवाओं का दबदबा कायम रहेगा और राज्य में ठंड का असर और गहराएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुक्रवार को फतेहपुर (सीकर) और नागौर सबसे ज्यादा ठिठुरे। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और नागौर में 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इन इलाकों में सुबह और देर शाम शीतलहर जैसा अहसास रहा। कई गांवों में ग्रामीणों को अलाव का सहारा लेना पड़ा।

सीकर में पारा 6 डिग्री, दौसा में 6.9, सिरोही में 8, करौली में 8.7, झुंझुनूं में 9.3 और अलवर में 8.5 डिग्री मापा गया। पिलानी और बारां में तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि वनस्थली (टोंक) का न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री रहा।

पूर्वी राजस्थान में भी ठिठुरन बढ़ी है। अजमेर में रात का तापमान 10.5, भीलवाड़ा में 11.6, जयपुर में 12.6, चित्तौड़गढ़ में 11 और उदयपुर में 12 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।

पश्चिमी राजस्थान थोड़ा गर्म रहा, हालांकि तापमान सामान्य से कम ही बना रहा। जैसलमेर और बीकानेर में 13-13 डिग्री, हनुमानगढ़ में 12.5 और बाड़मेर में 15.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।

दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर लगभग सभी जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे रहा।

बाड़मेर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। फलोदी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर में पारा 30 से 31 डिग्री के बीच रहा।

जयपुर में दिन का तापमान 28.5, उदयपुर में 27.4, अलवर में 28.4, प्रतापगढ़ में 27.1, करौली में 27.3 और अजमेर में 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। चूरू और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर भारतीय हवाओं का असर बना रहेगा। विभाग ने 15 और 16 नवंबर के लिए सीकर और टोंक जिलों में शीतलहर (कोल्ड-वेव) की चेतावनी जारी की है।

सुबह और देर शाम की तेज हवाओं के कारण दोनों जिलों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। विभाग ने इन जिलों के निवासियों को सुबह–शाम बाहर निकलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने और विशेषकर बुजुर्गों व बच्चों को ठंड से बचाने की सलाह दी है।

राजस्थान में नवंबर की शुरुआत आमतौर पर हल्की ठंड के साथ होती है, लेकिन इस बार पहाड़ों में भारी बर्फबारी और लगातार उत्तरी हवाओं ने ठिठुरन जल्दी बढ़ा दी है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 7 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट हो सकती है।

जयपुर, अलवर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर जैसे जिलों में रातें बेहद सर्द होने वाली हैं, जबकि सुबह धूप निकलने के बावजूद हवा का तेज बहाव लोगों को गर्माहट महसूस नहीं होने देगा।