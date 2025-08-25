राजस्थान में नॉनवेज,अंडे की बिक्री पर 2 दिन रोक,क्या है प्रशासन का निर्देश?

राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्यभर में नॉनवेज और अंडे की बिक्री पर दो दिनों के लिए रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्यभर में नॉनवेज और अंडे की बिक्री पर दो दिनों के लिए रोक लगाने का आदेश जारी किया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सोमवार को जारी निर्देशों के अनुसार 28 अगस्त को पर्युषण पर्व और 6 सितंबर शनिवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर पूरे प्रदेश में मांस-मछली और अंडे की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही बूचड़खाने भी नहीं खुलेंगे।

अब तक की परंपरा के अनुसार इन पर्वों पर केवल बूचड़खाने, मटन-चिकन और कच्चा मांस बेचने वाली दुकानों को ही बंद रखा जाता था, लेकिन इस बार पहली बार अंडे बेचने पर भी रोक लगाई गई है। धार्मिक संगठनों की ओर से लगातार उठाई जा रही मांग को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। आदेश लागू होने के बाद अब नॉनवेज के साथ-साथ अंडे बेचने वाले ठेले और दुकानें भी बंद रहेंगे।

राजधानी जयपुर में नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार एक हजार से ज्यादा अंडे बेचने वाले ठेले और दुकानें संचालित होते हैं। ये दुकानें शहर के लगभग हर प्रमुख बाजार और चौराहे पर दिखाई देती हैं। ऐसे में इस आदेश का सीधा असर इन पर पड़ेगा। कई दुकानदारों का कहना है कि दो दिनों का कारोबार रुकना उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन धार्मिक पर्वों को देखते हुए वे सरकार के फैसले का पालन करेंगे।

दूसरी ओर मांस और चिकन बेचने वाले व्यापारियों का कहना है कि उनके लिए यह कोई नया फैसला नहीं है। वे हर साल इन दोनों अवसरों पर अपनी दुकानें बंद रखते आए हैं। मगर इस बार अंडे की बिक्री पर रोक लगने से अंडा व्यापारियों को भी इस परंपरा में शामिल होना पड़ेगा।

जैन और अन्य धार्मिक संगठनों ने सरकार से लंबे समय से यह मांग की थी कि पर्युषण और अनंत चतुर्दशी जैसे पवित्र अवसरों पर न केवल मांस बल्कि अंडों की बिक्री पर भी रोक लगाई जाए। संगठनों का कहना है कि यह पर्व संयम, अहिंसा और शाकाहार को समर्पित होते हैं, ऐसे में जीवहत्या से जुड़ी कोई भी गतिविधि बंद रहनी चाहिए। सरकार ने इस मांग को मानते हुए पहली बार अंडों की बिक्री रोकने का आदेश दिया है।

कुछ दुकानदारों का मानना है कि अंडा शाकाहारी और मांसाहारी के बीच की श्रेणी में आता है और इसे मांस की तरह बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं कई लोगों का कहना है कि धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए सरकार का निर्णय सही है। हालांकि, व्यापारियों ने यह भी जोड़ा कि यदि ऐसे आदेश और अधिक दिनों तक लागू किए जाएं तो उनकी रोजमर्रा की आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा।

नॉनवेज और अंडे खाने वालों को इन दो दिनों में विकल्प तलाशने पड़ेंगे। कई लोग पहले से ही अपने घरों में अंडे और मांस का स्टॉक कर लेंगे, जबकि कुछ लोगों को बाहर खाने के विकल्प सीमित हो जाएंगे। खासकर कॉलेजों और हॉस्टलों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को इन दिनों असुविधा हो सकती है।