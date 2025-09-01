rajasthan nims hospital hostel hanging youth jamwaramgarh chandwaji police राजस्थान : निम्स हॉस्पिटल के हॉस्टल में फंदे से लटका मिला युवक, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान : निम्स हॉस्पिटल के हॉस्टल में फंदे से लटका मिला युवक

जमवारामगढ़ क्षेत्र के निम्स हॉस्पिटल में शनिवार रात एक युवक का शव हॉस्पिटल के ही हॉस्टल में फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान कालवाड़ निवासी राकेश बुनकर के रूप में हुई है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 1 Sep 2025 03:52 PM
जमवारामगढ़ क्षेत्र के निम्स हॉस्पिटल में शनिवार रात एक युवक का शव हॉस्पिटल के ही हॉस्टल में फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान कालवाड़ निवासी राकेश बुनकर के रूप में हुई है। युवक निम्स हॉस्पिटल में नौकरी करता था और हॉस्पिटल स्टाफ के अनुसार कल सुबह आठ बजे ड्यूटी पर आया था, लेकिन रात तक घर नहीं लौटा। देर रात हॉस्टल में उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने बताया कि मृतक राकेश बुनकर पिछले लंबे समय से हॉस्पिटल में कार्यरत था। शनिवार सुबह वह हमेशा की तरह समय पर हॉस्पिटल पहुंचा और ड्यूटी की। लेकिन जब देर रात तक वह घर नहीं लौटा, तब परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद खोजबीन के दौरान हॉस्पिटल के हॉस्टल में उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला। शव देखकर वहां मौजूद स्टाफ और लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

घटना की सूचना पर चंदवाजी थाना पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। पुलिस ने मौके पर जाकर परिस्थितियों का जायजा लिया और शव को कब्जे में लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल यह मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। शुरुआती तौर पर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन असली कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं और मृतक के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मृतक पर किसी प्रकार का मानसिक दबाव या कार्यस्थल पर तनाव तो नहीं था। इसके अलावा, युवक की कॉल डिटेल और मोबाइल रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे ताकि मौत से पहले की परिस्थितियों का पता चल सके।

स्थानीय लोगों का कहना है कि राकेश बुनकर शांत स्वभाव का युवक था और अपने काम पर ही ध्यान देता था। उसकी अचानक मौत से परिवार और परिचितों में गहरा आघात है। हॉस्पिटल परिसर में भी घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच पूरी नहीं हो जाती।

