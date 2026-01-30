राजस्थान में निकाय चुनाव 2026 की तैयारी, वार्डों से सत्ता तक बढ़ी सियासी हलचल

Hindustan Hindi News
प्रदेश में 2026 का साल निकाय और पंचायती राज चुनावों के नाम रहने वाला है। भले ही चुनावों की आधिकारिक तारीखों का ऐलान अभी न हुआ हो, लेकिन राजनीतिक जमीन पर इसकी आहट साफ सुनाई देने लगी है। जिला, तहसील और वार्ड स्तर पर अचानक बढ़ी सक्रियता ने यह संकेत दे दिया है कि सियासी दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। 

Jan 30, 2026 08:26 pm IST
प्रदेश में 2026 का साल निकाय और पंचायती राज चुनावों के नाम रहने वाला है। भले ही चुनावों की आधिकारिक तारीखों का ऐलान अभी न हुआ हो, लेकिन राजनीतिक जमीन पर इसकी आहट साफ सुनाई देने लगी है। जिला, तहसील और वार्ड स्तर पर अचानक बढ़ी सक्रियता ने यह संकेत दे दिया है कि सियासी दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस—दोनों ही दलों के कार्यकर्ता और दावेदार मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं।

सियासी गलियारों में चर्चा है कि मार्च के पहले सप्ताह में पंचायती राज चुनावों की अधिसूचना जारी हो सकती है, जबकि मार्च के तीसरे सप्ताह में निकाय चुनाव कराए जाने की संभावना है। इस संभावित टाइमलाइन ने नेताओं और दावेदारों की बेचैनी बढ़ा दी है। तैयारियों में तेजी आ गई है और हर स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की होड़ शुरू हो चुकी है।

जमीनी कार्यकर्ता बने ‘नेता’

जो कार्यकर्ता अब तक दूसरों के लिए नारेबाजी और व्यवस्थाओं तक सीमित थे, वे अब खुद को भावी पार्षद, सभापति या बोर्ड के दावेदार के तौर पर पेश करने लगे हैं। वार्ड स्तर पर नए-नए चेहरे उभर रहे हैं, जो अपने साथ समर्थकों की भीड़ लेकर सामने आ रहे हैं। मंत्री, विधायक और प्रदेश स्तर के नेताओं के बंगलों पर इनकी आवाजाही बढ़ गई है। अनौपचारिक बैठकों और फील्डिंग का दौर भी तेज हो चुका है।

भाजपा के भीतर इस बार युवा और महिला शक्ति पर फोकस की चर्चाओं ने पुराने दावेदारों की चिंता बढ़ा दी है। कई नेताओं को लग रहा है कि अनुभवी चेहरों को संगठन या निगम-मंडलों में एडजस्ट कर नए चेहरों को पार्षद का टिकट दिया जा सकता है।

गलियों से चौपाल तक चुनावी चर्चा

शहरों की गलियों, मोहल्लों, चाय की दुकानों और सामाजिक आयोजनों में अब सिर्फ रोजमर्रा की बातचीत नहीं हो रही, बल्कि वार्ड के चुनावी समीकरण भी तय किए जा रहे हैं। विकास, सफाई, सड़क, पानी और बिजली जैसे मुद्दों पर चर्चा के साथ यह भी सवाल उठने लगा है कि “इस बार वार्ड से कौन लड़ेगा?”

कहीं धार्मिक आयोजनों में बढ़-चढ़कर भागीदारी दिख रही है, तो कहीं सामाजिक कार्यक्रमों में मंच साझा कर सियासी जमीन मजबूत की जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री चाय-पानी और छोटी-छोटी बैठकों के जरिए माहौल बनाने की कोशिशें तेज हैं।

ओबीसी आरक्षण बना सबसे बड़ा सस्पेंस

निकाय चुनावों में इस बार सबसे बड़ा सस्पेंस सीटों के वर्गवार निर्धारण को लेकर है। अब तक एससी, एसटी और महिला सीटों की ही लॉटरी होती थी, लेकिन इस बार ओबीसी आरक्षण भी लागू होना है। ओबीसी आयोग की सिफारिशों के बाद ही यह तय होगा कि किस वार्ड में किस वर्ग की सीट होगी। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट इस माह के अंत तक आ सकती है। चूंकि पहले पंचायती राज चुनाव होने हैं, ऐसे में दावेदार असमंजस की स्थिति में हैं।

लॉबिंग और दिल्ली-जयपुर की दौड़

फील्ड वर्क के साथ-साथ लॉबिंग का खेल भी पूरे शबाब पर है। भाजपा और कांग्रेस—दोनों दलों के दावेदार बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली और जयपुर के चक्कर काट रहे हैं। कोई संगठन के पुराने योगदान का हवाला दे रहा है, तो कोई जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को मजबूत आधार बता रहा है। कुछ दावेदार केंद्रीय नेताओं के स्टाफ तक पहुंच को भी अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं।

भाजपा कार्यालय बना सियासी हॉटस्पॉट

इन दिनों भाजपा कार्यालय सियासी गहमागहमी का केंद्र बना हुआ है। सुबह दफ्तर खुलते ही दावेदारों का जमघट शुरू हो जाता है, जो शाम तक चलता रहता है। किसी दिन अगर कोई वरिष्ठ नेता मौजूद हो, तो भीड़ और बढ़ जाती है। हर किसी को उम्मीद है कि “आज बात बन जाएगी।”

नेतृत्व अलर्ट, संगठन मैदान में

भाजपा नेतृत्व इस बार निकाय चुनावों को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संभाग स्तरीय बैठकों में विधायकों को साफ संदेश दिया है कि निकाय चुनावों को हल्के में न लिया जाए। विधायकों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर वार्ड स्तर तक माहौल बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी संगठनात्मक तैयारियों को तेज कर दिया है। प्रदेश कार्यकारिणी के ऐलान के साथ ही यह साफ हो गया है कि पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। प्रदेश स्तर के पदाधिकारी लगातार जिलों और शहरों का दौरा कर बैठकें, फीडबैक और संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं।

कुल मिलाकर, 2026 की शुरुआत के साथ ही प्रदेश की सियासत गरमा चुकी है। भले ही चुनावी अधिसूचना अभी आनी बाकी हो, लेकिन निकाय चुनाव की आहट ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह बदल दिया है।

राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है।
