हार के डर से टाले जा रहे चुनाव,निकाय चुनाव पर सचिन पायलट ने कसा तंज

राजस्थान की राजनीति में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव Sachin Pilot ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है

राजस्थान की राजनीति में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव Sachin Pilot ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार जानबूझकर स्थानीय निकाय चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। पायलट ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए कहा कि इससे जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है।

जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों और तय समयसीमा के बावजूद राज्य सरकार चुनाव कराने को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बार-बार अड़चनें पैदा कर चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह जनता के बीच जाने से बच रही है।

“सरकार हार के डर से चुनाव टाल रही है” – पायलट पायलट ने कहा कि गांव, वार्ड, नगर निकाय, जिला परिषद और पंचायत स्तर तक जनता अपने प्रतिनिधि चाहती है, लेकिन पिछले लंबे समय से चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर पांच साल में चुनाव कराना संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन राजस्थान में इस पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को अपनी संभावित हार का डर सता रहा है। उनके अनुसार, यदि निकाय चुनाव समय पर कराए जाते हैं तो जनता का आक्रोश सामने आ सकता है, इसलिए सरकार चुनाव प्रक्रिया को टालने की रणनीति अपना रही है।

प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर भी सवाल निकाय चुनावों के मुद्दे के साथ-साथ पायलट ने राज्य की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों के अभाव में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और मनरेगा जैसे कार्यक्रम भी ठप स्थिति में हैं। पायलट ने आरोप लगाया कि अधिकारी जवाबदेही से बच रहे हैं और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता और चुनावों की देरी का सीधा असर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर पड़ता है, जिससे आम जनता परेशान होती है।

“संविधान की मूल भावना का हो रहा उल्लंघन” Sachin Pilot ने इस मौके पर संविधान और डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान की मूल भावना को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती तभी संभव है जब समय पर चुनाव कराए जाएं और जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिले।

उन्होंने कहा कि संविधान को केवल सम्मान देने से नहीं, बल्कि उसके प्रावधानों का पालन करने से ही सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है।

महिला आरक्षण और राजनीतिक प्रक्रिया पर टिप्पणी पायलट ने महिला आरक्षण मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के पक्ष में रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले उसकी प्रक्रिया और आंकड़ों की पारदर्शिता जरूरी है।

राजनीतिक बयानबाजी तेज, चुनावी माहौल गर्म निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस लगातार यह मुद्दा उठा रही है कि स्थानीय चुनावों में देरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, जबकि सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई स्पष्ट रोडमैप सामने नहीं आया है।