राजस्थान निकाय चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी, लाखों नाम हटे-नए वोटर्स भी जुड़े

राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। व्यापक संशोधन और शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद जारी इस सूची में प्रदेशभर के मतदाताओं के आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है।

राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। व्यापक संशोधन और शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद जारी इस सूची में प्रदेशभर के मतदाताओं के आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। खास बात यह है कि इस बार बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं, जिसके चलते कुल मतदाताओं की संख्या घटकर लगभग 1.10 करोड़ रह गई है।

आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 20 फरवरी 2026 को प्रकाशित प्रारंभिक सूची में जहां कुल मतदाता संख्या 1.13 करोड़ से अधिक थी, वहीं अंतिम सूची में यह घटकर 1,10,07,876 रह गई है। इस दौरान 2.27 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा गया, लेकिन 5.49 लाख नाम हटाए गए। इस तरह कुल 3,22,037 मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। यह बदलाव शुद्धिकरण प्रक्रिया के तहत मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट नाम हटाने के कारण हुआ है।

195 शहरी निकायों में चुनावी तस्वीर साफ राज्य के 195 शहरी निकायों के लिए जारी इस अंतिम सूची ने चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। यदि वर्तमान सूची के आधार पर चुनाव कराए जाते हैं, तो सभी निकायों में मतदाता संख्या के अनुसार चुनावी रणनीतियां तय होंगी। राजनीतिक दलों ने भी अब अपने-अपने स्तर पर बूथ प्रबंधन और मतदाता संपर्क अभियान तेज करने शुरू कर दिए हैं।

जयपुर में 24 लाख से अधिक मतदाता राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां नगर निगम क्षेत्र में कुल 24 लाख 18 हजार 272 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। यह आंकड़ा बताता है कि जयपुर में चुनावी मुकाबला काफी बड़ा और कड़ा रहने वाला है। अधिक मतदाता संख्या के चलते यहां चुनावी गतिविधियां भी ज्यादा व्यापक होंगी और सभी दलों की नजरें इस सीट पर टिकी रहेंगी।

लैंगिक आधार पर मतदाताओं का आंकड़ा जयपुर की मतदाता सूची का लैंगिक विश्लेषण करें तो इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 12 लाख 56 हजार 325 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 11 लाख 61 हजार 856 दर्ज की गई है। इसके अलावा 91 ट्रांसजेंडर मतदाता भी सूची में शामिल हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाएंगे। यह आंकड़े चुनावी भागीदारी में विविधता को भी दर्शाते हैं।

150 वार्डों में होगा चुनाव जयपुर नगर निगम के कुल 150 वार्डों में चुनाव कराए जाएंगे। इन सभी वार्डों में मतदाता स्थानीय सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाएंगे। वार्ड स्तर पर भी मतदाताओं की संख्या में काफी अंतर देखने को मिला है, जिससे चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।

वार्ड 26 सबसे बड़ा, वार्ड 93 सबसे छोटा आंकड़ों के अनुसार, वार्ड संख्या 26 सबसे बड़ा वार्ड बनकर सामने आया है, जहां 30,103 मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं वार्ड संख्या 93 सबसे छोटा वार्ड है, जहां केवल 4,810 मतदाता हैं। इसके अलावा 29 वार्ड ऐसे हैं जहां मतदाताओं की संख्या 20 हजार से अधिक है। दूसरी ओर 8 वार्ड—30, 31, 93, 102, 121, 131, 144 और 150—में मतदाताओं की संख्या 10 हजार से भी कम है।

चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद अब राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों के चयन और प्रचार रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। मतदाता सूची में हुए बदलावों का असर चुनावी गणित पर भी पड़ेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बड़ी संख्या में नाम हटे या नए मतदाता जुड़े हैं।

शुद्धिकरण प्रक्रिया का असर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मतदाता सूची का शुद्धिकरण अधिक सख्ती से किया गया है, जिससे वास्तविक मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित हो सके। हालांकि बड़ी संख्या में नाम कटने से कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। वहीं नए मतदाताओं के जुड़ने से युवाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी।