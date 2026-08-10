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राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को निकलेगी

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान में आगामी चरण में प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं शामिल हैं। सरकार की ओर से चुनावी तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को निकलेगी
स्वायत्त शासन निदेशालय के निदेशक की ओर से जारी आदेश में 13 अगस्त को लॉटरी की प्रक्रिया आयोजित करने की जानकारी दी गई है। इसके लिए प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।

राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले निकाय प्रमुखों और जिला प्रमुखों के आरक्षण की तस्वीर साफ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के प्रमुखों और जिला प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी की तारीख तय कर दी है। दोनों की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जाएगी।

सरकार की ओर से प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को भी लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया है। नगरीय निकायों के प्रमुखों की लॉटरी स्वायत्त शासन निदेशालय में सुबह 10:30 बजे होगी। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के तहत प्रदेश के सभी 41 जिला प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी दोपहर 3:15 बजे जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जेएलएन मार्ग में निकाली जाएगी।

309 नगरीय निकायों में होगा चुनाव

राजस्थान में आगामी चरण में प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं शामिल हैं। सरकार की ओर से चुनावी तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। निकाय प्रमुखों के पदों के आरक्षण की लॉटरी के बाद यह तय हो जाएगा कि किस निकाय में मेयर, सभापति या चेयरमैन का पद किस आरक्षित वर्ग के लिए होगा।

स्वायत्त शासन निदेशालय के निदेशक की ओर से जारी आदेश में 13 अगस्त को लॉटरी की प्रक्रिया आयोजित करने की जानकारी दी गई है। इसके लिए प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। राजनीतिक दलों की मौजूदगी में होने वाली इस प्रक्रिया के बाद निकाय चुनावों को लेकर तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी।

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जिला प्रमुखों के पदों का भी होगा आरक्षण तय

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी जिला प्रमुखों के आरक्षण की अहम भूमिका है। प्रदेश के सभी 41 जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को दोपहर 3:15 बजे होगी। यह प्रक्रिया जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित की जाएगी।

जिला प्रमुख के साथ ही पंचायत चुनावों से जुड़े अन्य पदों के आरक्षण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। सरकार की ओर से पंचायत चुनावों की तैयारियों के तहत जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है।

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15 से 17 अगस्त के बीच वार्डों की आरक्षण लॉटरी संभव

निकाय प्रमुखों के आरक्षण के बाद अब निकायों के वार्डों के आरक्षण की बारी होगी। जानकारी के मुताबिक 15 से 17 अगस्त के बीच वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली जा सकती है। यह प्रक्रिया जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होगी।

वार्डों की आरक्षण लॉटरी में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और महिला वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक नगरीय निकाय में वार्डवार आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

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चुनावी मैदान में उतरने वालों की बढ़ेगी सक्रियता

आरक्षण की लॉटरी के साथ ही राजस्थान में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों की राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। जिन निकायों और पंचायतों में प्रमुख पद आरक्षित होंगे, वहां संभावित उम्मीदवारों की दावेदारी पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। राजनीतिक दल भी आरक्षण की तस्वीर सामने आने के बाद अपने स्तर पर संभावित प्रत्याशियों को लेकर रणनीति तैयार करेंगे।

राजस्थान में लंबे समय से निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में 13 अगस्त को होने वाली आरक्षण लॉटरी को चुनावी प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। इसके बाद वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने पर चुनावी समीकरण और अधिक स्पष्ट होंगे।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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