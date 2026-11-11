राजस्थान में रात का पारा तेजी से लुढ़का,रेगिस्तान में दिनभर झुलसा रही धूप

हालांकि, राजस्थान में अभी सर्दी ने पूरी तरह दस्तक नहीं दी है। रात में जहां लोगों को हल्की ठंड का अहसास होने लगा है, वहीं दिन में धूप अभी भी पसीने छुड़ा रही है।

राजस्थान में मौसम ने अब धीरे-धीरे करवट लेना शुरू कर दिया है। पहाड़ी राज्यों में मौसम साफ होने के साथ ही मैदानी इलाकों में उत्तरी हवाओं का असर दिखने लगा है। इसका नतीजा है कि प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सीकर में रात का पारा 12.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि फतेहपुर में 12.7 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। नागौर, प्रतापगढ़, पाली, जयपुर और उदयपुर समेत कई शहरों में भी न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है।

हालांकि, राजस्थान में अभी सर्दी ने पूरी तरह दस्तक नहीं दी है। रात में जहां लोगों को हल्की ठंड का अहसास होने लगा है, वहीं दिन में धूप अभी भी पसीने छुड़ा रही है। खासकर पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में गर्मी का जोर बरकरार है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर, पाली और जोधपुर में भी पारा 35 डिग्री के पार बना हुआ है। यानी एक तरफ रातें ठंडी होने लगी हैं, तो दूसरी तरफ दिन में गर्मी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में आसमान साफ रहेगा। दिन में तेज धूप खिलने और कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि, 15 नवंबर के बाद रात के तापमान में और गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ सकता है।

सीकर में सबसे ठंडी रात, फतेहपुर भी पीछे नहीं पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो सीकर प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में रहा। यहां न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फतेहपुर में पारा 12.7 डिग्री रहा। इसके अलावा माउंट आबू में 13.1, नागौर में 13.5, सिरोही में 13.8, भीलवाड़ा में 14.4 और उदयपुर में न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

सुबह और शाम के समय ठंडक का अहसास बढ़ने लगा है। भरतपुर, करौली, अलवर और श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में मंगलवार सुबह हल्की धुंध और कोहरा भी देखने को मिला। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकलने से मौसम सामान्य हो गया।

बाड़मेर में 37.8 डिग्री, जैसलमेर-जोधपुर में भी गर्मी का जोर प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट के बावजूद दिन की गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ में 36, जैसलमेर में 35.8, पाली में 35.6 और जोधपुर में 35.5 डिग्री तापमान रहा।

वहीं डूंगरपुर और कोटा में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री, जबकि उदयपुर और भीलवाड़ा में 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि पश्चिमी राजस्थान में अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी कई शहरों में तापमान 35 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है।

जयपुर में दिन का पारा 2 डिग्री गिरा, रात में भी ठंडक राजधानी जयपुर में मंगलवार को दिन के तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। यहां अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रहा। दिनभर आसमान साफ रहने और धूप खिलने से हल्की गर्मी महसूस हुई। वहीं रात का तापमान गिरकर 20 डिग्री से नीचे पहुंच गया। सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक महसूस होने लगी है।

उदयपुर में रात का पारा 1.2 डिग्री लुढ़का उदयपुर में दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई, लेकिन रात ठंडी रही। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया, जो सोमवार के 33.7 डिग्री के मुकाबले 0.3 डिग्री ज्यादा था। दूसरी ओर न्यूनतम तापमान सोमवार के 15.8 डिग्री से गिरकर मंगलवार को 14.6 डिग्री पर आ गया।

अलवर में सुबह कुछ देर बादल छाए रहे। दोपहर 12 बजे तक हल्की ठंडक महसूस हुई, लेकिन बाद में धूप निकलने से तापमान बढ़ गया। यहां अधिकतम तापमान करीब 30 और न्यूनतम 17 डिग्री के आसपास रहा।

अजमेर में भी मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 32.7 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में मौसम सामान्य रहा, जबकि सुबह और रात को हल्की ठंडक महसूस हुई।

अब आगे क्या? 15 नवंबर के बाद बढ़ेगी सर्दी मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दिन में धूप खिली रहेगी और कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी हो सकती है। हालांकि, रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने की संभावना है।