राजस्थान में रात का पारा तेजी से लुढ़का,रेगिस्तान में दिनभर झुलसा रही धूप
हालांकि, राजस्थान में अभी सर्दी ने पूरी तरह दस्तक नहीं दी है। रात में जहां लोगों को हल्की ठंड का अहसास होने लगा है, वहीं दिन में धूप अभी भी पसीने छुड़ा रही है।
राजस्थान में मौसम ने अब धीरे-धीरे करवट लेना शुरू कर दिया है। पहाड़ी राज्यों में मौसम साफ होने के साथ ही मैदानी इलाकों में उत्तरी हवाओं का असर दिखने लगा है। इसका नतीजा है कि प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सीकर में रात का पारा 12.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि फतेहपुर में 12.7 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। नागौर, प्रतापगढ़, पाली, जयपुर और उदयपुर समेत कई शहरों में भी न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है।
हालांकि, राजस्थान में अभी सर्दी ने पूरी तरह दस्तक नहीं दी है। रात में जहां लोगों को हल्की ठंड का अहसास होने लगा है, वहीं दिन में धूप अभी भी पसीने छुड़ा रही है। खासकर पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में गर्मी का जोर बरकरार है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर, पाली और जोधपुर में भी पारा 35 डिग्री के पार बना हुआ है। यानी एक तरफ रातें ठंडी होने लगी हैं, तो दूसरी तरफ दिन में गर्मी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में आसमान साफ रहेगा। दिन में तेज धूप खिलने और कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि, 15 नवंबर के बाद रात के तापमान में और गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ सकता है।
सीकर में सबसे ठंडी रात, फतेहपुर भी पीछे नहीं
पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो सीकर प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में रहा। यहां न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फतेहपुर में पारा 12.7 डिग्री रहा। इसके अलावा माउंट आबू में 13.1, नागौर में 13.5, सिरोही में 13.8, भीलवाड़ा में 14.4 और उदयपुर में न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
सुबह और शाम के समय ठंडक का अहसास बढ़ने लगा है। भरतपुर, करौली, अलवर और श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में मंगलवार सुबह हल्की धुंध और कोहरा भी देखने को मिला। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकलने से मौसम सामान्य हो गया।
बाड़मेर में 37.8 डिग्री, जैसलमेर-जोधपुर में भी गर्मी का जोर
प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट के बावजूद दिन की गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ में 36, जैसलमेर में 35.8, पाली में 35.6 और जोधपुर में 35.5 डिग्री तापमान रहा।
वहीं डूंगरपुर और कोटा में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री, जबकि उदयपुर और भीलवाड़ा में 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि पश्चिमी राजस्थान में अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी कई शहरों में तापमान 35 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है।
जयपुर में दिन का पारा 2 डिग्री गिरा, रात में भी ठंडक
राजधानी जयपुर में मंगलवार को दिन के तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। यहां अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रहा। दिनभर आसमान साफ रहने और धूप खिलने से हल्की गर्मी महसूस हुई। वहीं रात का तापमान गिरकर 20 डिग्री से नीचे पहुंच गया। सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक महसूस होने लगी है।
उदयपुर में रात का पारा 1.2 डिग्री लुढ़का
उदयपुर में दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई, लेकिन रात ठंडी रही। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया, जो सोमवार के 33.7 डिग्री के मुकाबले 0.3 डिग्री ज्यादा था। दूसरी ओर न्यूनतम तापमान सोमवार के 15.8 डिग्री से गिरकर मंगलवार को 14.6 डिग्री पर आ गया।
अलवर में सुबह कुछ देर बादल छाए रहे। दोपहर 12 बजे तक हल्की ठंडक महसूस हुई, लेकिन बाद में धूप निकलने से तापमान बढ़ गया। यहां अधिकतम तापमान करीब 30 और न्यूनतम 17 डिग्री के आसपास रहा।
अजमेर में भी मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 32.7 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में मौसम सामान्य रहा, जबकि सुबह और रात को हल्की ठंडक महसूस हुई।
अब आगे क्या? 15 नवंबर के बाद बढ़ेगी सर्दी
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दिन में धूप खिली रहेगी और कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी हो सकती है। हालांकि, रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने की संभावना है।
मौसम के इस उतार-चढ़ाव के बीच फिलहाल राजस्थान में दिन और रात के मौसम में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। दिन में गर्मी और रात में ठंडक का यह दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। 15 नवंबर के बाद तापमान में और गिरावट आने पर प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ने की उम्मीद है। यानी अभी गर्म कपड़े पूरी तरह निकालने की जल्दबाजी नहीं है, लेकिन रात की ठंड को हल्के में लेना भी ठीक नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।