Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan night cold sikar temperature below 14 degree day warmth continues

राजस्थान में रातों की सर्दी ने दी दस्तक: सीकर में पारा 14 डिग्री से नीचे, दिन में हल्की गर्मी बरकरार

संक्षेप: राजस्थान में अक्टूबर के मध्य से ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन की धूप में हल्की गर्माहट है, लेकिन रातें अब सर्द होती जा रही हैं। खासतौर पर शेखावाटी क्षेत्र में ठंड ने दस्तक दे दी है।

Wed, 15 Oct 2025 09:38 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में अक्टूबर के मध्य से ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन की धूप में हल्की गर्माहट है, लेकिन रातें अब सर्द होती जा रही हैं। खासतौर पर शेखावाटी क्षेत्र में ठंड ने दस्तक दे दी है। मंगलवार को सीकर में न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।

राज्य के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। केवल जैसलमेर, बाड़मेर और कुछ दक्षिण-पश्चिमी जिलों में ही तापमान 20 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। वहीं, दिन के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं देखा गया, लेकिन सुबह-शाम हल्की ठंड का एहसास बढ़ गया है।

शेखावाटी के जिलों में मंगलवार को तापमान में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। सीकर में रात का तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि पिलानी में यह 15.7 डिग्री और चूरू में 17.5 डिग्री रहा। सीकर में रात के समय हल्की सर्द हवा भी चली, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी।

मौसम विभाग के मुताबिक, शेखावाटी में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। हवा में नमी घटने और आसमान साफ रहने से रात में तेजी से ठंडक बढ़ रही है।

राजस्थान के अन्य जिलों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नागौर में 14.9 डिग्री, अजमेर और भीलवाड़ा में 16.4 डिग्री, टोंक (वनस्थली) में 16.5 डिग्री, अलवर और उदयपुर में 17.4 डिग्री, जयपुर में 18.3 डिग्री, कोटा में 18.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 16.8 डिग्री, जोधपुर में 17.6 डिग्री, बारां में 16.5 डिग्री और दौसा में 16.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान क्रमशः 20.8 और 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

रात की ठंड के बाद दिन के समय तेज धूप के कारण हल्की गर्माहट महसूस होती है। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, सीकर समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है।

मंगलवार को सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 36.4 डिग्री दर्ज हुआ। इसके बाद जैसलमेर में 36, बीकानेर में 35.8, गंगानगर में 35.7, जोधपुर में 34.4, फतेहपुर में 34.3, चूरू में 34.7 और पिलानी में 34.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं अजमेर में 31.8, भीलवाड़ा में 31.9, जयपुर में 30.4 और उदयपुर में 30.2 डिग्री रहा।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। फिलहाल बारिश या बादल छाने की कोई संभावना नहीं है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में तापमान में ऐसी गिरावट सामान्य है। दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर होने से सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ता है।

रातों की ठंडक ने प्रदेशवासियों को आने वाली सर्दियों की झलक दिखा दी है। सुबह के समय सड़कों पर लोगों को जैकेट और स्वेटर में देखा जा सकता है। वहीं किसान वर्ग के लिए यह मौसम राहत भरा है क्योंकि इस समय खेतों में नमी बनी रहती है।

