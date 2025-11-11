कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्य सचिव? तीन दावेदारों पर सबकी नजर; किस अफसर की होगी ताजपोशी

संक्षेप: राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने रिटायरमेंट से 13 महीने पहले मुख्य सचिव पद छोड़ दिया है। उन्हें केंद्र सरकार के दिल्ली स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है।

राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने रिटायरमेंट से 13 महीने पहले मुख्य सचिव पद छोड़ दिया है। उन्हें केंद्र सरकार के दिल्ली स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। खबरों के मुताबिक, पंत 1 दिसंबर 2025 से नई जिम्मेदारी जॉइन कर सकते हैं। उनके दिल्ली जाने के बाद राज्य की शासन और सत्ता गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अब राजस्थान का अगला मुख्य सचिव कौन होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूत्रों के मुताबिक, वरिष्ठता, राजनीतिक समीकरण और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर इस दौड़ में तीन नाम सबसे आगे माने जा रहे हैं: अखिल अरोड़ा, आनंद कुमार और अभय कुमार। आइए जानते हैं इन तीनों अफसरों के बारे में।

अखिल अरोड़ा:

1993 बैच के आईएएस अखिल अरोड़ा वर्तमान में जलदाय विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं। उनकी छवि भरोसेमंद अफसर की रही है और गहलोत सरकार के जाने के बाद भी उनका तबादला नहीं किया गया था। वित्त विभाग में करीब डेढ़ साल तक अतिरिक्त मुख्य सचिव रहने के दौरान उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता और निर्णय क्षमता का परिचय दिया। राजनीतिक गलियारों में उन्हें मुख्यमंत्री की पसंद का अफसर माना जाता है। हालांकि, उनके मुख्य सचिव बनने की संभावना पर एक लॉबी सवाल उठा रही है। उनका तर्क है कि अखिल अरोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं और इसलिए उन्हें मुख्य सचिव बनाना उचित नहीं होगा।

आनंद कुमार:

1994 बैच के आईएएस आनंद कुमार वर्तमान में वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। उन्हें दलित चेहरा और बेदाग छवि का अफसर माना जाता है। उनकी प्रशासनिक शैली में संतुलन और सभी पक्षों को साधकर चलने की क्षमता है। यही कारण है कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है। सूत्रों के अनुसार, उनके पास मुख्य सचिव बनने की मजबूत संभावना है क्योंकि उनके रिटायरमेंट तक अभी दो साल बाकी हैं। हालांकि, कुछ अफसर तर्क दे रहे हैं कि ‘यस मैन’ बनने की प्रवृत्ति उनके लिए बाधा बन सकती है।

अभय कुमार:

1992 बैच के आईएएस अभय कुमार वरिष्ठता के आधार पर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वर्तमान में वे जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर हैं। उनके पक्ष में जातीय समीकरण भी हैं, जिससे राजनीतिक दल उन्हें मुख्य सचिव बनाने में संभावित लाभ देख सकते हैं। हालांकि, उनके विरोधी तर्क दे रहे हैं कि अभय कुमार का मिलनसार स्वभाव नहीं है और वे संवाद में सीधे-साधे और संयमित रहते हैं, जिससे कुछ लॉबी के अनुसार, उन्हें मुख्य सचिव बनाने में हिचकिचाहट हो सकती है।