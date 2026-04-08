राजस्थान में रहस्यमयी बीमारी का मंडरा रहा खतरा, सलूंबर में 5 मासूमों की मौत
राजस्थान के सलूंबर जिले के आदिवासी अंचल में इन दिनों एक रहस्यमयी बीमारी ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर घर में डर का साया पसरा हुआ है। लसाड़िया उपखंड के लालपुरा और घाटा गांव में महज 5 दिनों के भीतर 5 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया है।
राजस्थान के सलूंबर जिले के आदिवासी अंचल में इन दिनों एक रहस्यमयी बीमारी ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर घर में डर का साया पसरा हुआ है। लसाड़िया उपखंड के लालपुरा और घाटा गांव में महज 5 दिनों के भीतर 5 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सभी बच्चों में एक जैसे लक्षण दिखे पहले बुखार, फिर उल्टियां और कुछ ही घंटों में हालत इतनी बिगड़ी कि 24 घंटे के भीतर मौत हो गई।
एक ही घर में दो बेटों की मौत, मातम में डूबा परिवार:
लालपुरा गांव में किसान मानाराम का घर इस त्रासदी का सबसे बड़ा गवाह बना। यहां 4 साल के दीपक और 3 साल के लक्ष्मण दो सगे भाइयों ने कुछ ही दिनों के अंतराल में दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक, 31 मार्च की रात दीपक अचानक अजीब हालत में चला गया शरीर अकड़ गया, मुंह से झटके आने लगे। घबराए परिवार ने उसे अस्पतालों के चक्कर कटवाए, लेकिन हर जगह से सिर्फ “रेफर” मिला। उदयपुर ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी सांसें थम गईं।
इस सदमे से परिवार उबर भी नहीं पाया था कि 5 अप्रैल को छोटे भाई लक्ष्मण में भी वही लक्षण दिखे तेज बुखार, उल्टी और फिर मौत। घर में अब सिर्फ 6 महीने का एक मासूम बचा है, और पूरा परिवार खौफ में जी रहा है।
गांव में फैलता खौफ, एक-एक कर बुझती जिंदगी:
इसी गांव में 4 साल की सीमा की भी मौत ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। पड़ोसियों के मुताबिक, सीमा को भी पहले बुखार आया, फिर उल्टियां शुरू हुईं और कुछ ही घंटों में उसकी हालत बिगड़ गई। इलाज से पहले ही उसने दम तोड़ दिया।
वहीं, घाटा गांव में भी हालात कम डरावने नहीं हैं। यहां 2 साल की काजल और 4 साल के राहुल की मौत ने पूरे गांव को सन्न कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पतालों में सिर्फ रेफर किया गया, लेकिन किसी ने स्पष्ट रिपोर्ट तक नहीं दी।
डॉक्टरों की टीम सक्रिय, लेकिन बीमारी रहस्य बनी हुई:
लगातार मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब गांव-गांव जाकर स्क्रीनिंग कर रही हैं। अब तक 8 और बच्चों में संदिग्ध लक्षण मिले हैं, जिन्हें सलूंबर और उदयपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
प्रशासन ने सैंपल जांच के लिए उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज भेजे हैं, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जब तक बीमारी की असली वजह सामने नहीं आती, तब तक गांव में डर का माहौल बना हुआ है।
स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल:
इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चिंता ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर सामने आई है। लसाड़िया-धरियावद क्षेत्र में 30 किलोमीटर के दायरे में केवल एक उपस्वास्थ्य केंद्र है। गंभीर हालत में मरीजों को बार-बार रेफर किया गया, जिससे इलाज में देरी हुई।
ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय पर इलाज मिलता, तो शायद इन मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। अब लोग धामनिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं।
दहशत के बीच अपील और इंतजार:
प्रशासन और जनप्रतिनिधि गांव पहुंचकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें और तुरंत अस्पताल जाएं। साथ ही अंधविश्वास से दूर रहने की भी चेतावनी दी जा रही है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है आखिर यह रहस्यमयी बीमारी क्या है, जो चंद घंटों में मासूमों की जिंदगी छीन रही है?
जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती, सलूंबर के इन गांवों में हर माता-पिता के दिल में एक ही डर है अगला नंबर कहीं उनके बच्चे का न हो।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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