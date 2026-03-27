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अधूरा ROB बन गया खतरा, राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत ने भाजपा सरकार से पूछा– जनता की सुरक्षा कहाँ गई?

Mar 27, 2026 02:52 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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जयपुर के मुख्यमंत्री आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित सिविल लाइन्स आरओबी का हाल ‘एक्सीडेंट ज़ोन’ बन चुका है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने X पर इस पर तीखी टिप्पणी की और सरकार से पूछा

अधूरा ROB बन गया खतरा, राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत ने भाजपा सरकार से पूछा– जनता की सुरक्षा कहाँ गई?

जयपुर के मुख्यमंत्री आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित सिविल लाइन्स आरओबी का हाल ‘एक्सीडेंट ज़ोन’ बन चुका है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने X पर इस पर तीखी टिप्पणी की और सरकार से पूछा कि क्या जनता की सुविधा राजनीति से ऊपर नहीं है।

2021 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, 2026 में अधूरा

आरओबी का निर्माण 2021 में भाजपा सरकार के शासनकाल में शुरू हुआ था। उद्देश्य था शहरवासियों को जाम से राहत देना। पांच साल गुजरने के बाद भी प्रोजेक्ट अधूरा है और आसपास का क्षेत्र दुर्घटना-प्रवण बन गया है।

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गहलोत का सवाल: जनता की सुरक्षा या राजनीतिक स्वार्थ?

अशोक गहलोत ने कहा, “मुख्यमंत्री आवास के पास विकास की यह स्थिति देखकर जनता सोच रही है कि शेष राजस्थान का क्या हाल होगा। क्या जनता की सुरक्षा और सुविधा राजनीतिक लक्ष्यों से ऊपर नहीं है?” उन्होंने भाजपा सरकार की सुस्ती और राजनीतिक द्वेष को परियोजना की देरी का कारण बताया।

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स्थानीय नागरिक और व्यापारी परेशान

स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि अधूरी निर्माण सामग्री सड़क पर फैली हुई है, जिससे वाहन चालकों के लिए खतरा पैदा हो गया है। आसपास के व्यापारी भी प्रभावित हैं क्योंकि निर्माण के कारण ग्राहकों की आवाजाही मुश्किल हो गई है।

एक्सीडेंट का खतरा बढ़ा

विशेषज्ञों के अनुसार, धीमी प्रगति और रख-रखाव की कमी से ट्रैफिक दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। कई छोटे-मोटे हादसे पहले ही हो चुके हैं, जिससे आरओबी ‘एक्सीडेंट ज़ोन’ बन गया है।

राजनीतिक नज़रिए से भी अहम मामला

गहलोत का बयान आगामी चुनावी रणनीति के तहत भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर दबाव डालने की कोशिश माना जा रहा है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि वे राज्यवासियों के हितों के लिए हमेशा आवाज़ उठाएंगे।

राज्य की विकास नीतियों पर भी उठ रहे सवाल

इस मुद्दे ने केवल जयपुर के ट्रैफिक संकट को उजागर नहीं किया, बल्कि पूरे राजस्थान में अधूरे और विलंबित विकास प्रोजेक्ट्स पर बहस तेज कर दी है। यदि आरओबी समय पर पूरा नहीं हुआ, तो यह राज्य की विकास नीतियों पर भी गंभीर सवाल उठाएगा।

जनता की निगाहें अब सरकार पर

राजस्थानवासियों की निगाह अब सरकार की अगली कार्रवाई पर है। सवाल यह है कि क्या भाजपा सरकार जल्द ही सिविल लाइन्स आरओबी को जनता के लिए सुरक्षित और प्रयोग योग्य बनाएगी, या यह प्रोजेक्ट और वर्षों तक अधूरा ही रहेगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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