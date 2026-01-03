राजस्थान में नए साल की शुरुआत के साथ कड़ाके की सर्दी का कहर, पहली बार तापमान शून्य पर पहुंचा

संक्षेप: नए साल के पहले ही दिनों में राजस्थान भीषण ठंड की चपेट में आ गया है। प्रदेश में इस सीजन पहली बार तापमान शून्य डिग्री तक पहुंचा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर दर्ज किया गया

नए साल के पहले ही दिनों में राजस्थान भीषण ठंड की चपेट में आ गया है। प्रदेश में इस सीजन पहली बार तापमान शून्य डिग्री तक पहुंचा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर दर्ज किया गया, जबकि रेगिस्तानी इलाकों और शेखावाटी क्षेत्र में भी कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। शुक्रवार को राज्य के कई हिस्सों में कोल्ड-डे की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 10 जिलों में घने कोहरे और तीव्र शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार सीकर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनूं, अलवर सहित उत्तर-पूर्वी राजस्थान के जिलों में रात के तापमान में अचानक 9 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। सीकर में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम है। शेखावाटी अंचल में गलनभरी सर्दी का दौर शुरू हो गया है, जिससे लोगों को सुबह और रात के समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

रेगिस्तान में भी ठंड का असर, दिन में भी सर्दी

पाकिस्तान सीमा से सटे रेगिस्तानी जिलों बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में भी सर्दी ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। बाड़मेर में इस सीजन पहली बार दिन का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। बीकानेर और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 8 डिग्री के आसपास रहा, जिससे दिन में भी ठिठुरन बनी रही। ठंडी हवाओं के कारण खुले इलाकों में सर्दी का असर और ज्यादा महसूस किया गया।

बारिश के बाद मौसम में आए बदलाव के चलते शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ा। सुबह के समय हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ी।

माउंट आबू में जमाव बिंदु पर पारा

राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में लंबे समय बाद तापमान शून्य डिग्री पर पहुंच गया। दिसंबर माह गुजरने के बाद अब आबू में बर्फ जमने जैसी सर्दी का अहसास होने लगा है। इससे पहले इस सीजन में 17 से 19 नवंबर के बीच माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु तक गिरा था। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सुबह के समय कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है।

उत्तर-पूर्वी जिलों में कोहरे का कहर

पिछले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, चूरू और झुंझुनूं जैसे जिलों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के साथ चल रही सर्द हवाओं ने ठंड का असर और बढ़ा दिया। कई शहरों में दिन के समय भी धूप कमजोर रही, जिससे तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो सकी और कोल्ड-डे की स्थिति बनी रही।

चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक दिन का तापमान

प्रदेश में जहां अधिकांश जिलों में ठंड का असर रहा, वहीं चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, यहां भी सुबह और शाम के समय ठंड महसूस की गई।

आगे और बढ़ेगी सर्दी

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 4 जनवरी से प्रदेश में सर्द हवाओं की गति और तेज होगी। इसके चलते न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी बने रहने का अनुमान जताया है। सुबह और शाम के समय ठंड और ज्यादा बढ़ने की आशंका है।