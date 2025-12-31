Hindustan Hindi News
राजस्थान में नए साल पर 61 IAS और 40 IPS अफसरों को प्रमोशन का तोहफा

Dec 31, 2025 10:25 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान की प्रशासनिक मशीनरी के लिए नया साल 2026 खुशियों की सौगात लेकर आया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने नए साल की पूर्व संध्या पर एक बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के कुल 124 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाली इन पदोन्नतियों में 61 IAS, 40 IPS और 23 IFS अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

IAS संवर्ग: 4 अधिकारी बने ACS, जितेंद्र सोनी समेत 11 को सुपर टाइम स्केल

राजस्थान कैडर के प्रशासनिक ढांचे में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है। IAS अजिताभ शर्मा, आलोक गुप्ता, दिनेश कुमार और राजेश कुमार यादव को पदोन्नत कर अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) के पद पर तैनात किया गया है। इन वरिष्ठ अधिकारियों को 'अबाउट सुपर टाइम स्केल' से सीधे 'चीफ सेक्रेटरी' की वेतन शृंखला में प्रमोट किया गया है।

इसी क्रम में, नवीन जैन और केके पाठक को सचिव से पदोन्नत कर प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं, जिला स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी सहित 11 अधिकारियों को सिलेक्शन स्केल से सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति दी गई है। इस सूची में प्रकाश राजपुरोहित, इंद्रजीत सिंह, और नेहा गिरी जैसे नाम भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदीप गवांडे सहित 22 आईएएस अधिकारियों को जूनियर स्केल से सिलेक्शन स्केल में प्रमोट किया गया है, जो इनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

IPS संवर्ग: प्रफुल्ल कुमार बने ADG, 9 अधिकारी बने IG

पुलिस महकमे में भी नए साल पर बड़े प्रमोशन हुए हैं। IPS प्रफुल्ल कुमार और राघवेन्द्र सुहासा को पदोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) बनाया गया है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए 9 अधिकारियों को IG (महानिरीक्षक) रैंक पर प्रमोट किया गया है, जिनमें लवली कटियार, डॉ. प्रीति चंद्रा और डॉ. विकास पाठक जैसे चर्चित नाम शामिल हैं।

पुलिस सेवा में 11 अन्य अधिकारियों को DIG (उप महानिरीक्षक) के पद पर पदोन्नति मिली है। इनमें राशि डोगरा डूडी, ममता गुप्ता और पूजा अवाना जैसे अधिकारी अब नई जिम्मेदारियों के साथ कानून व्यवस्था संभालेंगे।

IFS संवर्ग: 11 अधिकारी बने वन संरक्षक

पर्यावरण और वन संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत 23 IFS अधिकारियों को भी नए साल का तोहफा मिला है। इनमें से 11 अधिकारियों को वन संरक्षक (Conservator of Forests) के पद पर प्रमोट किया गया है। डॉ. कविता सिंह, अजय चित्तौड़ा और संजय कुमार भादू सहित अन्य अधिकारी अब राज्य के वन क्षेत्रों के प्रबंधन में उच्च भूमिका निभाएंगे।

पुलिस बेड़े में बड़ा बदलाव: 44 इंस्पेक्टर बने RPS

सिर्फ उच्च प्रशासनिक सेवा ही नहीं, बल्कि पुलिस विभाग के निचले स्तर पर भी उत्साह का माहौल है। राज्य के 44 पुलिस निरीक्षकों (Inspectors) को पदोन्नत कर RPS (राजस्थान पुलिस सेवा) अधिकारी बनाया गया है।

इस सूची में सबसे चर्चित नाम जयपुर ग्रामीण के चौमूं थाने के SHO प्रदीप शर्मा का है। प्रदीप शर्मा हाल ही में चौमूं में हुई पत्थरबाजी की घटना के दौरान सुर्खियों में आए थे। उनके राजनीतिक जुड़ाव और भविष्य में चुनाव लड़ने की अटकलों को लेकर भी काफी चर्चा रही है। अब वे डिप्टी रैंक के अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।

पदोन्नति का सारांश (तालिका)

| सेवा का नाम | कुल पदोन्नत अधिकारी | प्रमुख पदोन्नति |

| IAS | 61 | 4 ACS, 2 प्रमुख सचिव, 11 सुपर टाइम स्केल |

| IPS | 40 | 2 ADG, 9 IG, 11 DIG |

| IFS | 23 | 11 वन संरक्षक |

| Inspector to RPS | 44 | पुलिस निरीक्षक से डिप्टी रैंक |

