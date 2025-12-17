Hindustan Hindi News
राजस्थान को नई रेल सौगात की तैयारी, बालोतरा–पचपदरा के बीच 11 किमी नई रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे मंजूर

संक्षेप:

राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में भारतीय रेलवे ने एक और अहम कदम बढ़ाया है। राज्य के सीमावर्ती और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र बालोतरा–पचपदरा के बीच प्रस्तावित नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (Final Location Survey – FLS) को मंजूरी दे दी गई है।

Dec 17, 2025 08:48 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बालोतरा
राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में भारतीय रेलवे ने एक और अहम कदम बढ़ाया है। राज्य के सीमावर्ती और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र बालोतरा–पचपदरा के बीच प्रस्तावित नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (Final Location Survey – FLS) को मंजूरी दे दी गई है। यह परियोजना उत्तर पश्चिम रेलवे (North Western Railway – NWR) के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगी।

रेल मंत्रालय की इस मंजूरी को पश्चिमी राजस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से पचपदरा क्षेत्र को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने की मांग उठती रही है, जिसे अब मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

भारतीय रेलवे द्वारा स्वीकृत इस परियोजना के तहत बालोतरा से पचपदरा के बीच करीब 11 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन प्रस्तावित है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार, इस फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 33 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सर्वे के माध्यम से रेल लाइन के सटीक मार्ग, तकनीकी पहलुओं, भूमि की स्थिति और लागत का आकलन किया जाएगा।

यह नई रेल लाइन पचपदरा को सीधे बालोतरा, बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। वर्तमान में पचपदरा क्षेत्र को रेल सुविधाओं के लिए बालोतरा या बाड़मेर पर निर्भर रहना पड़ता है।

बालोतरा–पचपदरा रेल लाइन को केवल यात्री सुविधा तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसका औद्योगिक और आर्थिक महत्व भी काफी बड़ा है। पचपदरा में प्रस्तावित रिफाइनरी परियोजना के चलते इस क्षेत्र की रणनीतिक अहमियत लगातार बढ़ रही है। नई रेल लाइन के निर्माण से रिफाइनरी तक कच्चे माल और उत्पादों की ढुलाई आसान होगी, जिससे सड़क परिवहन पर दबाव कम होगा।

इसके साथ ही यह रेल लाइन जोधपुर, अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली जैसे प्रमुख रेल मार्गों से कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करेगी। इससे क्षेत्र में व्यापार, कृषि, स्थानीय उद्योगों और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस नई लाइन के निर्माण से न केवल यातायात सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। निर्माण कार्य के दौरान और बाद में लॉजिस्टिक्स, परिवहन, कृषि उत्पादों की ढुलाई और छोटे उद्योगों को सीधा लाभ होगा। पश्चिमी राजस्थान के दूर-दराज़ इलाकों के लिए यह परियोजना विकास का नया द्वार खोल सकती है।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा होने के बाद डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी। इसमें परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता, तकनीकी पक्ष और अनुमानित लागत को शामिल किया जाएगा। DPR तैयार होने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी वर्ष भारतीय रेलवे ने राजस्थान में एक और नई रेल लाइन के लिए FLS को मंजूरी दी थी। मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ मदारिया तक प्रस्तावित रेल लाइन, जो टोडगढ़–रावली के रास्ते जाएगी, उसके लिए भी सर्वे स्वीकृत किया गया है। यह लाइन राजसमंद, उदयपुर और पाली जैसे क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ अहमदाबाद–जयपुर रेल मार्ग को भी मजबूती देगी।

बालोतरा–पचपदरा नई रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे मंजूर होना राजस्थान के रेल विकास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है। अगर यह परियोजना तय समय पर आगे बढ़ती है, तो आने वाले वर्षों में पश्चिमी राजस्थान को बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक विस्तार और आर्थिक मजबूती का सीधा लाभ मिल सकता है।

Railway

