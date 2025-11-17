Hindustan Hindi News
rajasthan new chief secretary v srinivas takes charge pant farewell
राजस्थान को नया मुख्य सचिव मिला,वी. श्रीनिवास ने संभाली कमान, पंत को विदाई

संक्षेप: राजस्थान प्रशासन में सोमवार का दिन एक बड़े बदलाव का साक्षी बना। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी. श्रीनिवास ने राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।

Mon, 17 Nov 2025 06:09 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान प्रशासन में सोमवार का दिन एक बड़े बदलाव का साक्षी बना। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी. श्रीनिवास ने राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। सचिवालय में आयोजित सादगीपूर्ण, लेकिन भावनात्मक समारोह में निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उन्हें चार्ज सौंपा। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने सचिवालय भवन के प्रवेश द्वार स्थित गणेश मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और एक-दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाकर नई यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

सुधांश पंत को आज सचिवालय में आईएएस एसोसिएशन की ओर से विदाई दी गई। उनके रिलीव होने के साथ ही अब नौकरशाही में बड़े पैमाने पर तबादला सूची जारी होने की संभावना भी बढ़ गई है।

चार्ज ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में श्रीनिवास भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि राजस्थान उनके लिए सिर्फ एक कार्यस्थल नहीं, बल्कि “कर्मभूमि” की तरह रहा है।

उन्होंने कहा—

“मैं 22 साल की उम्र में राजस्थान आया था। नागौर में मेरा प्रोबेशन हुआ, भीलवाड़ा में उपखंड अधिकारी रहा, फिर विभिन्न विभागों में सचिव के रूप में काम किया। वित्त, आयोजना, स्वास्थ्य, साइंस एंड टेक्नोलॉजी… हर विभाग के साथ मेरा भावनात्मक जुड़ाव है।”

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भारत सरकार के प्रति आभार जताते हुए श्रीनिवास ने कहा कि उन्हें दो-दो सरकारों ने बड़ी जिम्मेदारियाँ देकर भरोसा किया है और यही विश्वास उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है।

वी. श्रीनिवास ने पूर्व मुख्य सचिव सुधांश पंत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंत उनके कैडर में आने के समय से ही घनिष्ठ मित्र हैं।

उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने करियर में कई दिग्गज अफसरों—वीबीएल माथुर, मीठालाल मेहता, राजीव महर्षि, सीएस राजन—के साथ काम करते हुए प्रशासन का असली अर्थ सीखा है।

सरकार द्वारा तैयार किए गए विकसित राजस्थान 2047 की रूपरेखा अब मुख्य सचिव के रूप में श्रीनिवास के कंधों पर है। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले वर्षों में तीन बड़े फोकस क्षेत्र होंगे—

• राजस्थान की ग्रोथ रेट बढ़ाना

• नया निजी निवेश आकर्षित करना

• राज्य के नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल बनाना

उन्होंने बताया कि “केंद्र की डिरेगुलेशन कमेटी में रहते हुए भी मैंने देखा कि राजस्थान ने कई इनोवेटिव मॉडल बनाए, जिनकी प्रशंसा भारत सरकार में भी होती है। जनसंपर्क पोर्टल जैसे नवाचार मिसाल हैं।”

वी. श्रीनिवास ने साफ कहा कि राइजिंग राजस्थान में हुए एमओयू केवल दस्तावेज़ बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा—

“गरीब, अन्नदाता, युवा और महिला—ये हमारी नीतियों के केंद्र में रहेंगे। विभागों के बीच तालमेल मजबूत करना मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।”

उन्होंने बताया कि हेल्थ फॉर ऑल, कृषि, आईजीएनपी और सोशल सेक्टर राजस्थान की मजबूती रहे हैं और आने वाले समय में इन्हें और गति दी जाएगी।

नई शिक्षा नीति (NEP) को ज़मीन पर उतारने के लिए भी वे एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करेंगे।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है।
Rajasthan

