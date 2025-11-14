Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan new chief secretary v srinivas appointment clearance
राजस्थान को मिलेगा नया मुख्य सचिव,1989 बैच के वी श्रीनिवास की ताजपोशी लगभग पक्की; केंद्र से मिली क्लियरेंस

संक्षेप: राजस्थान में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर तेज़ी से प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। केंद्र सरकार ने उन्हें राजस्थान के लिए रिलीव कर दिया है। 

Fri, 14 Nov 2025 09:52 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर तेज़ी से प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास का अगला मुख्य सचिव बनना लगभग निश्चित माना जा रहा है। उनके नाम पर राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही औपचारिक मंजूरी देते हुए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। अब केंद्र सरकार ने उन्हें रिलीव करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद प्रदेश सरकार कभी भी औपचारिक आदेश जारी कर सकती है।

राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत 30 नवंबर को रिलीव हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक परंपरा के अनुसार नए मुख्य सचिव की नियुक्ति इससे पहले ही सुनिश्चित करनी होती है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने तेजी दिखाते हुए श्रीनिवास के नाम को केंद्र भेजा और उसी गति से केंद्र ने भी उनकी सेवाएं वापस राज्य को लौटा दीं।

राजस्थान में वर्तमान में 1988 बैच के एकमात्र आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल हैं, जो दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं। इसके बाद 1989 बैच के वी श्रीनिवास प्रदेश के सबसे सीनियर अधिकारी बन जाएंगे।

अगर उन्हें मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है तो किसी वरिष्ठ अधिकारी को सचिवालय से बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रशासनिक परंपरा के अनुसार मुख्य सचिव से ज्यादा सीनियर अफसर सचिवालय में नहीं रहते।

वी श्रीनिवास ने गुरुवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इसी मुलाकात के बाद उन्हें केंद्र से रिलीव कराने के लिए राज्य सरकार ने औपचारिक प्रक्रिया तेज कर दी थी। अब केंद्र की मंजूरी के बाद उनकी नियुक्ति का रास्ता लगभग साफ हो गया है।

वी श्रीनिवास सितंबर 2026 में रिटायर होंगे। मुख्य सचिव बनने की स्थिति में वे लगभग 10 महीने ही इस पद पर रहेंगे। हालांकि, केंद्र सरकार चाहें तो उन्हें छह-छह महीने के दो एक्सटेंशन भी दे सकती है। इससे पहले भी राजस्थान में कई मुख्य सचिवों को विस्तार मिलता रहा है।

श्रीनिवास का कैरियर विविध भूमिकाओं और महत्वपूर्ण पदों से भरा रहा है। वे पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जसवंत सिंह के निजी सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा वे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) वॉशिंगटन में भारत के कार्यकारी निदेशक के तकनीकी सहायक भी रहे।

अपने 35 साल के लंबे कैरियर में वे पाली और जोधपुर जैसे बड़े जिलों के कलेक्टर रह चुके हैं।

• पाली कलेक्टर: 30 दिसंबर 1997 — 23 मार्च 1999

• जोधपुर कलेक्टर: 20 मार्च 1999 — 30 दिसंबर 1999

इसके बाद उन्होंने वित्त विभाग में उपसचिव के रूप में भी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी संभाली।

2000 से लेकर 2024 तक वे 17 साल केंद्रीय डेपुटेशन पर भी रहे, जिसमें 14 साल दिल्ली और 3 साल IMF में सेवा दी।

दो बार लंबे केंद्रीय डेपुटेशन पर रहे

• 2000–2006: पेट्रोलियम मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी, इसके बाद विदेश मंत्री के निजी सचिव, फिर IMF में तकनीकी सहायक

• 2010–2024: टेक्सटाइल मंत्रालय में संयुक्त सचिव, सांस्कृतिक मंत्रालय, फिर दिल्ली प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ

लगातार केंद्र में काम करने से उनकी प्रशासनिक समझ और रणनीतिक क्षमता बेहद मजबूत मानी जाती है।

केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और राज्य सरकार की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। ऐसे में अब यह केवल समय की बात है कि कब मुख्यमंत्री कार्यालय उन्हें नया मुख्य सचिव नियुक्त करने का औपचारिक आदेश जारी करता है।

राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में यह बदलाव बड़ा और प्रभावी माना जा रहा है, क्योंकि श्रीनिवास प्रशासनिक दक्षता, अनुभवी नेतृत्व और केंद्र-राज्य संबंधों की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं।

Rajasthan

