राजस्थान में NEET अभ्यर्थी ने किया सुसाइड, परिवार ने राहुल गांधी को फोन पर सुनाया दर्द

राजस्थान में झुंझुनूं जिले के एक छोटे से गांव से निकला एक लड़का… आंखों में सफेद कोट पहनने का सपना… परिवार की उम्मीद… और तीन साल की लगातार मेहनत। लेकिन जिस दिन उसे लगा कि मंजिल मिल गई है

राजस्थान में झुंझुनूं जिले के एक छोटे से गांव से निकला एक लड़का… आंखों में सफेद कोट पहनने का सपना… परिवार की उम्मीद… और तीन साल की लगातार मेहनत। लेकिन जिस दिन उसे लगा कि मंजिल मिल गई है, उसी सपने के टूटने का डर उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया।

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के गुढ़ागौड़जी क्षेत्र के कनिका की ढाणी बाड्या नाला गांव के 22 वर्षीय प्रदीप मेघवाल पिछले करीब तीन साल से सीकर में रहकर NEET की तैयारी कर रहे थे। परिवार ने उम्मीदों का पूरा संसार उसी पर टिका रखा था। पिता ने घर बनाने का सपना टाल दिया, पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए। मां को लगता था कि बेटा डॉक्टर बनेगा तो पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी।

3 मई 2026 को प्रदीप ने NEET-UG परीक्षा दी। परीक्षा से बाहर निकलते ही उसने पिता से कहा“इस बार हो जाएगा… मेरा सिलेक्शन पक्का है।” परिवार के लिए यही शब्द किसी जश्न से कम नहीं थे।

बताया गया कि प्रदीप को भरोसा था कि उसके करीब 650 नंबर आ सकते हैं। घर में पहली बार उम्मीद इतनी बड़ी दिख रही थी।

लेकिन कुछ दिन बाद परीक्षा को लेकर पेपर लीक विवाद और परीक्षा रद्द होने की चर्चाओं ने माहौल बदल दिया। परिवार के मुताबिक प्रदीप तनाव में रहने लगा। जो लड़का कुछ दिन पहले आत्मविश्वास से भरा था, वह अचानक चुप रहने लगा।

15 मई की सुबह सीकर के पीपराली रोड स्थित किराए के कमरे में सब कुछ बदल गया।

एक बहन कोचिंग गई हुई थी। दूसरी घर में थी। कुछ ही देर बाद परिवार तक ऐसी खबर पहुंची जिसने सब कुछ रोक दिया। प्रदीप अब नहीं था।

घर पहुंचने वालों की भीड़ बढ़ती गई, लेकिन परिवार की आंखों में एक ही सवाल था जब मंजिल सामने दिख रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि उसने हार मान ली?

कुछ दिन बाद इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक चर्चा भी पकड़ ली। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ परिवार से मिलने गांव पहुंचे। वहीं से राहुल गांधी को फोन लगाया गया और परिवार की बातचीत करवाई गई।

फोन पर पिता की आवाज कांप रही थी।

उन्होंने कहा— “तीन साल से पढ़ाई कर रहा था… इस बार तो हो ही गया था उसका… सेंटर से निकलते ही कह दिया था कि सिलेक्शन हो गया।”

दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही।

फिर राहुल गांधी ने पूछा- “तीसरी बार था और इस बार लगा था कि हो जाएगा?”

पिता का जवाब आया

“हो जाएगा नहीं… हो ही गया था।”

इसके बाद मां फोन पर आईं।

उन्होंने टूटी आवाज में कहा-

“तीन बहनों का एक भाई था… अब मैं क्या करूं…”

यह सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं था, बल्कि उन हजारों परिवारों की बेचैनी भी सामने आई जो प्रतियोगी परीक्षाओं को अपनी पूरी जिंदगी का केंद्र बना देते हैं।

बातचीत के दौरान परिवार ने आर्थिक तंगी और पढ़ाई पर हुए खर्च का जिक्र भी किया। बताया गया कि बेटे की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया गया, सपनों को टाला गया।

लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा आखिर में सामने आया।

परिजनों और ग्रामीणों ने कहा- जब तक न्याय नहीं मिलेगा, प्रदीप की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे।

एक गांव इंतजार कर रहा है।

एक परिवार जवाब मांग रहा है।