राजस्थान के नीमकाथाना में नेताओं के घरों से सरकारी भवनों तक चला बुलडोजर

प्रशासन ने अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए। सुबह 8 बजे शुरू हुई कार्रवाई में 8 जेसीबी, 4 पोकलेन मशीनें, 2 हैमर मशीनें, 5 डंपर और नगर पालिका की अन्य मशीनरी लगातार लगी रही।

प्रशासन ने अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए। सुबह 8 बजे शुरू हुई कार्रवाई में 8 जेसीबी, 4 पोकलेन मशीनें, 2 हैमर मशीनें, 5 डंपर और नगर पालिका की अन्य मशीनरी लगातार लगी रही।

राजस्थान के सीकर जिले के सबसे बड़े शहर नीमकाथाना में शाहपुरा-चिड़ावा स्टेट हाईवे-13 को 80 फीट चौड़ा करने के लिए प्रशासन का बुलडोजर अभियान दूसरे दिन भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहा। फोरलेन सड़क निर्माण के लिए चल रही इस कार्रवाई में अब तक 186 चिन्हित अतिक्रमणों को हटाने का लक्ष्य तय किया गया है। पहले दिन 100 से अधिक अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के बाद दूसरे दिन खेतड़ी रोड से जिला अस्पताल तक अभियान तेजी से आगे बढ़ाया गया। इस दौरान कई दो और तीन मंजिला मकान, बड़े शोरूम, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और पक्के निर्माण कुछ ही मिनटों में मलबे में तब्दील हो गए।

सुबह से ही पूरे इलाके में जेसीबी और पोकलेन मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही। सड़क किनारे धूल का गुबार छाया रहा और पुलिस की मौजूदगी में एक-एक कर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। शहर में इस कार्रवाई की सबसे ज्यादा चर्चा रही और बड़ी संख्या में लोग दूर-दूर से अभियान देखने पहुंचे।

8 जेसीबी, 4 पोकलेन और भारी पुलिस बल तैनात प्रशासन ने अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए। सुबह 8 बजे शुरू हुई कार्रवाई में 8 जेसीबी, 4 पोकलेन मशीनें, 2 हैमर मशीनें, 5 डंपर और नगर पालिका की अन्य मशीनरी लगातार लगी रही। मौके पर एसडीएम राजवीर यादव, डीएसपी, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर लोगों ने हल्का विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित रखते हुए पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाया। भीड़ को हटाने और यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई।

दो घंटे की मशक्कत के बाद टूटा तीन मंजिला टॉवर पहले दिन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीएम मोटर्स के तीन मंजिला टॉवर को गिराने की रही। मजबूत निर्माण होने के कारण दो जेसीबी मशीनों ने करीब दो घंटे तक लगातार कार्रवाई की, जिसके बाद पूरी इमारत ध्वस्त हो सकी। इसके अलावा कई बड़े शोरूम, कॉम्प्लेक्स और व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बुलडोजर की जद में आए।

अधिकारियों के अनुसार कई निर्माण इतने मजबूत थे कि उन्हें तोड़ने के लिए अतिरिक्त मशीनें और हैमर का सहारा लेना पड़ा। अभियान के दौरान मलबा हटाने के लिए डंपरों की लगातार आवाजाही बनी रही।

नेताओं और सरकारी भवन भी नहीं बचे प्रशासन ने कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। अभियान के दौरान राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह के आवास का गेट और दीवार हटाई गई। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय की दीवार भी तोड़ी गई। पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष महेश मेगोतिया के मकान का हिस्सा ध्वस्त किया गया, जबकि विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मनोज बंशिया के होटल की सीढ़ियां भी हटाई गईं।

इतना ही नहीं, सरकारी भवन भी इस कार्रवाई से अछूते नहीं रहे। बीएसएनएल कार्यालय और ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय की सीमा दीवारों पर भी बुलडोजर चला। प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण में आने वाले हर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति या संस्था का हो।

धूल, मलबे और बिजली बाधित होने से लोगों की बढ़ी परेशानी अभियान के दौरान पूरे इलाके में धूल का गुबार छाया रहा। लगातार गिरते निर्माणों और मलबे के कारण आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले दिन कई स्थानों पर बिजली के पोल क्षतिग्रस्त होने से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई।

सड़क पर भारी मात्रा में मलबा जमा होने से यातायात बाधित रहा। प्रशासन ने कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया। हालांकि नगर पालिका की टीमें लगातार डंपरों के जरिए मलबा हटाने में जुटी रहीं, लेकिन निर्माणों की संख्या अधिक होने के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतें झेलनी पड़ीं।

हाईकोर्ट से स्टे वालों को मिली राहत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों को न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) मिला हुआ है, उनके निर्माण फिलहाल नहीं हटाए जाएंगे। बाकी सभी चिन्हित अतिक्रमणों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 18 अगस्त को प्रस्तावित है।

प्रशासन की ओर से पहले ही नोटिस जारी किए जाने के बाद कई लोगों ने अपने मकानों और दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण स्वयं हटाने शुरू कर दिए थे, ताकि नुकसान कम हो सके। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अवैध निर्माण बुलडोजर की जद में आ गए।