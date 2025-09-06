राजस्थान: षड्यंत्र करने वालों का हिसाब करेंगे;जेल से बाहर आते ही क्या बोले नरेश मीणा

थप्पड़ कांड और उसके बाद झालावाड़ अस्पताल में हुए प्रदर्शन व स्टाफ से हाथापाई के आरोपों में फंसे नरेश मीणा को आखिरकार जेल से रिहाई मिल गई।

थप्पड़ कांड और उसके बाद झालावाड़ अस्पताल में हुए प्रदर्शन व स्टाफ से हाथापाई के आरोपों में फंसे नरेश मीणा को आखिरकार जेल से रिहाई मिल गई। करीब एक महीना 10 दिन जेल में बिताने के बाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने पर शनिवार को वह बाहर आए। रिहाई के बाद उन्होंने अपने परिचित अंदाज में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि समय आने पर षड्यंत्र करने वालों का हिसाब बराबर किया जाएगा।

नरेश मीणा ने जेल से बाहर निकलने के बाद कहा कि उन्हें एक महीने 10 दिन बाद हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। वह कोर्ट के आदेश का पूरा सम्मान करेंगे और सभी नियमों की पालना करेंगे। उन्होंने कहा कि उन पर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में काम में बाधा उत्पन्न करने, मारपीट और हाथापाई जैसे आरोप लगाए गए थे, जबकि वहां पहले से ही आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा था। वह सिर्फ शिरकत करने पहुंचे थे और उनकी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे किसी के लिए परेशानी खड़ी हो।

मीणा ने कहा कि पहले उन्हें धारा 151 में पाबंद किया गया और उसके अगले दिन अन्य धाराएं लगाकर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब कुछ एक सोचे-समझे षड्यंत्र के तहत किया गया ताकि उन्हें फंसाया जा सके।

नरेश मीणा ने कहा कि वह पीपलोदी हादसे के शिकार दलित और आदिवासी तबके के लोगों के लिए मुआवजे और इंसाफ की मांग कर रहे थे। उनके मुताबिक, उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया था, फिर भी षड्यंत्रकारी के दबाव में उन्हें जबरन फंसाया गया। उन्होंने दो टूक कहा कि समय आने पर उस षड्यंत्रकारी का भी हिसाब बराबर किया जाएगा।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब सांप्रदायिक दंगों में मरने वालों को करोड़ों रुपये का मुआवजा दिया जाता है और विमान हादसे में मारे गए धनाढ्य परिवारों को करोड़ों का मुआवजा दिया जाता है, तो फिर संस्थागत भ्रष्टाचार की वजह से स्कूल में जान गंवाने वाले बच्चों को क्यों नहीं दिया गया।

अंता विधानसभा सीट पर आने वाले उपचुनाव को लेकर भी नरेश मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी वह अपने साथियों से विचार-विमर्श करेंगे और इलाके में सर्वे करवाएंगे। इसके बाद यदि समर्थकों ने इजाज़त दी तो वह चुनाव मैदान में उतरेंगे। पार्टी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने साफ किया कि वह फिलहाल निर्दलीय हैं और यदि चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय के रूप में ही मैदान में उतरेंगे।

जेल से रिहा होने के बाद नरेश मीणा ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जेल में रहने के दौरान भी उनके साथियों ने लगातार हौसला बनाए रखा और न्याय की लड़ाई लड़ी। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में सच्चाई सामने आएगी और जिन्होंने षड्यंत्र रचा है, वे भी बेनकाब होंगे।