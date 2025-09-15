rajasthan naresh meena goats cm house protest jaipur shaheed smarak jhalawar incident राजस्थान: बकरियां लेकर सीएम आवास घेराव करने निकले नरेश मीणा; भीड़ देखकर भाग गई बकरी, Jaipur Hindi News - Hindustan
Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 15 Sep 2025 04:58 PM
राजस्थान: बकरियां लेकर सीएम आवास घेराव करने निकले नरेश मीणा; भीड़ देखकर भाग गई बकरी

झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आंदोलनरत नरेश मीणा सोमवार को अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास की ओर कूच करने निकले। जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले चार दिनों से अनशन पर बैठे नरेश ने चेतावनी दी थी कि सरकार ने अगर छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

सभा स्थल से निकलते ही पुलिस ने नरेश और उनके समर्थकों को रोक लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बातचीत के जरिए उन्हें समझाया और वापस लौटने की अपील की। काफी देर तक चली इस समझाइश के बाद नरेश मीणा समर्थकों के साथ वापस शहीद स्मारक लौट गए।

इस दौरान नरेश अपने साथ बकरियां भी लेकर निकले थे। जब भीड़ बढ़ी तो अचानक एक बकरी भाग गई। अफरा-तफरी मच गई और पुलिस ने मशक्कत करके बकरी को काबू में किया। यह नजारा लोगों में चर्चा का विषय बन गया।

अनशन स्थल से पहले ही नरेश मीणा ने सरकार को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, “मैं गांधी बनकर आंदोलन कर रहा हूं, लेकिन सीएम मुझे भगत सिंह बनने पर मजबूर न करें। अगर सरकार युवाओं को परेशान करेगी तो आज शाम का खाना शहीद स्मारक पर नहीं बल्कि सीएम आवास पर खाएंगे।”

नरेश ने साफ कहा कि उनका आंदोलन अहिंसात्मक है, लेकिन सरकार ने अगर आवाज दबाने की कोशिश की तो संघर्ष और उग्र होगा।

पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी नरेश मीणा के समर्थन में मंच पर पहुंचे। उन्होंने कहा, “हम पुलिस वालों के लाठी-डंडों से डरने वाले नहीं हैं। पुलिस के चार हाथ नहीं होते लेकिन यहां जो युवा मौजूद हैं, वह GenZ हैं। नेपाल का संसद इन्हीं की वजह से जला था। अगर जयपुर में स्थिति बिगड़ी तो यहां का कमिश्नरेट भी छोटा पड़ जाएगा।”

गुढ़ा के इस बयान ने आंदोलनकारियों में जोश भर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अगर नहीं झुकी तो सड़कों पर संघर्ष और बड़ा होगा।

नरेश मीणा के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शहीद स्मारक पर जुटे। भीड़ बढ़ने और घेराव की चेतावनी को देखते हुए पुलिस ने सख्ती दिखाई और कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। छात्र नेता मनोज मीणा को महेश नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। वहीं, अन्य प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने शहीद स्मारक से हटाने की कोशिश की।

