राजस्थान में नरेश मीणा पर हमला, नाराज समर्थकों का पथराव; भाया समर्थक पूर्व सरपंच की कार फूंकी

राजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan naresh meena attack supporters stone pelting car burnt
राजस्थान के बारां जिले में शनिवार को उस वक्त तनाव फैल गया, जब नरेश मीणा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में हालात बिगड़ गए और नाराज समर्थकों ने पथराव करते हुए एक पूर्व सरपंच की कार को आग के हवाले कर दिया।

Dec 20, 2025 09:29 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान के बारां जिले में शनिवार को उस वक्त तनाव फैल गया, जब नरेश मीणा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में हालात बिगड़ गए और नाराज समर्थकों ने पथराव करते हुए एक पूर्व सरपंच की कार को आग के हवाले कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार नरेश मीणा आखेड़ी गांव में एक परिचित के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। वहां से लौटते समय कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। हमलावरों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और कथित तौर पर लाठी-डंडों से हमला करने की कोशिश की। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

घटना की सूचना मिलते ही नरेश मीणा के समर्थक बड़ी संख्या में ग्राम आखेड़ी पहुंच गए। समर्थकों का आरोप है कि हमला अंता विधायक प्रमोद जैन भाया के समर्थक माने जाने वाले पूर्व सरपंच तोलाराम के बेटे और उसके साथियों ने किया। इसी आरोप के चलते गुस्साए समर्थकों ने पूर्व सरपंच के घर पर पथराव कर दिया और वहां खड़ी एक कार में आग लगा दी। इसके बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया।

हालात बिगड़ते देख पुलिस को भारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग कर भीड़ को शांत किया। उधर, नरेश मीणा ने घटना के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन से तत्काल और कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

हमले और उसके बाद हुई घटनाओं से नाराज नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने मांग रखी कि या तो एसपी को बदला जाए या फिर पुलिस इन सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करे। धरने के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे, जिससे पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ गया।

मामले को लेकर डीएसपी हरिराम ने बताया कि नरेश मीणा आखेड़ी गांव में तिये की बैठक में आए थे। इसी दौरान पूर्व सरपंच तोलाराम के पक्ष के लोगों ने गाली-गलौज की और गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। डीएसपी के अनुसार, नरेश मीणा के समर्थकों ने भी जवाब में पथराव किया और एक कार को आग के हवाले कर दिया।

पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर मामले दर्ज कर लिए हैं। फिलहाल पूर्व सरपंच तोलाराम, उसके बेटे नितेश, मनीष सहित पांच अन्य लोगों को डिटेन किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद नरेश मीणा ने धरना स्थगित करने की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि एसपी से पूरे बारां जिले की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है। नरेश मीणा ने जिले में खुलेआम जुआ-सट्टा, हथियारों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कुछ और नाम पुलिस को सौंपे हैं, जिन पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। फिलहाल पुलिस की सक्रियता से इलाके में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है।
