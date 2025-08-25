rajasthan nagaur udaipur rain flood death toll news राजस्थान : नागौर से उदयपुर तक बारिश का प्रकोप, अब तक 93 लोगों की गई जान, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान : नागौर से उदयपुर तक बारिश का प्रकोप, अब तक 93 लोगों की गई जान

राजस्थान में लगातार हो रही भारी बरसात ने आमजन, किसानों और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 25 Aug 2025 10:46 AM
राजस्थान में लगातार हो रही भारी बरसात ने आमजन, किसानों और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहरों और कस्बों की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। रविवार को नागौर में सबसे ज्यादा 7 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक राज्य में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। सोमवार को सिरोही, राजसमंद और उदयपुर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 13 जिलों में येलो अलर्ट घोषित है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए जयपुर, सीकर समेत 19 जिलों में कहीं एक, कहीं दो और कहीं तीन दिन की छुट्टियाँ स्कूलों में घोषित की गई हैं।

सरदारशहर (चूरू) के पूलासर गांव में रविवार सुबह नहाने गए शुभम (16) और कृष्ण कुमार (16) की तालाब (जोहड़) में डूबने से मौत हो गई। देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की। तालाब किनारे उनकी चप्पलें मिलीं। इसके बाद ग्रामीणों ने तालाब में तलाश की और शवों को बाहर निकाल लिया। रात 11 बजे दोनों के शव सरदारशहर उप जिला अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखे गए। दोनों अच्छे दोस्त थे और तैरना नहीं जानते थे।

उदयपुर के डबोक इलाके में रविवार को कुंवारी माइंस में भरे पानी में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई। जिले में रविवार रात से ही लगातार बारिश हो रही है। सोमवार सुबह बारिश और तेज हो गई। जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। उदयपुर में स्वरूपसागर झील के चारों गेट खोल दिए गए हैं ताकि पानी उदयसागर झील तक पहुंच सके।

नागौर जिले के बच्चाखाडा में मकान ढहने से दो लोगों की मौत हो गई। लोहारपुरा क्षेत्र में भी एक पुराना मकान भरभरा कर गिर गया। सीकर शहर में भारी बरसात के कारण मेन मार्केट में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। बस स्टैंड परिसर और पुलिस चौकी भी जलमग्न हो गए। कई इलाकों में बिजली गुल रही।

सीकर के नानी गांव में स्थित सरकारी स्कूल का खेल मैदान पानी में डूब गया। रविवार शाम नानी बीहड़ में बना गंदे पानी का कच्चा बांध टूट गया, जिससे पानी हाईवे और आसपास की सड़कों पर बह निकला। पानी के तेज बहाव से स्कूल की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई।

झालावाड़ जिले में कालीसिंध नदी की पुलिया पर एक कार तेज बहाव में बह गई। कार में चार लोग सवार थे। इनमें से एक सरकारी शिक्षक समेत दो की मौत हो गई, जबकि एक अन्य शिक्षक समेत दो लोग लापता हैं। उनकी तलाश जारी है।

पिछले 24 घंटे के दौरान नागौर में 173MM, डेह में 137MM, जायल में 112MM, खींवसर में 99MM, डेगाना में 85MM, छोटी खाटू में 92MM, डीडवाना में 49MM, परबतसर में 48MM, मकराना में 45MM, अजमेर के नसीराबाद में 51MM और अजमेर शहर में 61MM बारिश दर्ज की गई।

इसके अलावा बीकानेर के लूणकरणसर में 91MM, कोलायत में 63MM, बीकानेर शहर में 53MM, दौसा के लालसोट में 62MM, रामगढ़-पचवारा में 59MM, धौलपुर में 57MM, हनुमानगढ़ के गोलूवाला में 92MM, संगरिया में 90MM, पीलीबंगा में 73MM, जयपुर के जालसू में 49MM, झुंझुनूं के मलसीसर में 59MM, जोधपुर के बिलाड़ा में 76MM और सिरोही के माउंट आबू में 71MM बरसात दर्ज हुई।

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार, इस मानसून सीजन 15 जून से 25 अगस्त 2025 तक बारिश से जुड़े हादसों में 93 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 46 लोग बहने या डूबने से और 24 लोग बिजली गिरने से मारे गए। इसके अलावा 51 लोग वर्षा जनित घटनाओं में घायल हुए हैं। सभी मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

राज्य में बाढ़ और बारिश से निपटने के लिए SDRF की 57 और NDRF की 7 टीमें तैनात की गई हैं। सिविल डिफेंस की टीमें भी सक्रिय हैं। अब तक विभिन्न जिलों में बाढ़ में फंसे 792 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है।

मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर और प्रयागराज होते हुए गुजर रही है। राजस्थान के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम अगले तीन दिन तक तेज बारिश का दौर जारी रखेगा।

