राजस्थान के नागौर में मामूली विवाद पर 12 साल के मासूम की हत्या
राजस्थान के नागौर जिले में एक मामूली विवाद ने ऐसा खौफनाक रूप ले लिया कि 12 साल के मासूम की जान चली गई। खींवसर थाना क्षेत्र के कुड़छी गांव में चचेरे भाई ने कथित तौर पर रस्सी से गला घोंटकर बच्चे की हत्या कर दी और शव को गांव की सरहद पर झाड़ियों में फेंक दिया। एक दिन तक लापता रहे बच्चे का शव शुक्रवार को बरामद हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए।
घर के बाहर मिट्टी डालने को लेकर पनपी रंजिश
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान पोकर राम लोहार (12) पुत्र कचरा राम लोहार के रूप में हुई है। आरोपी करथा राम, जो रिश्ते में बच्चे का चचेरा भाई है, पड़ोस में ही रहता है। कुछ समय पहले घर के पास मिट्टी डालने को लेकर आरोपी और बच्चे के पिता के बीच विवाद और मारपीट हुई थी। बताया जा रहा है कि इसी रंजिश के चलते आरोपी ने बच्चे को ‘सबक सिखाने’ की ठान ली थी।
19 फरवरी को पोकर राम अचानक लापता हो गया। परिजन और ग्रामीण रातभर उसकी तलाश करते रहे। बाद में खींवसर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की।
सीसीटीवी फुटेज से खुला राज
सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक बच्चे के साथ जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी करथा राम को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में उसने कथित तौर पर रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गांव के सुनसान इलाके की झाड़ियों से शव बरामद किया।
शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी भिजवाया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह मामला पूर्व रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है।
एफएसएल टीम ने जुटाए वैज्ञानिक साक्ष्य
घटना की गंभीरता को देखते हुए नागौर से एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मजबूत सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले की हर एंगल से जांच जारी है।
ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, बाजार बंद
मासूम की हत्या की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग मॉर्च्युरी के बाहर जमा हो गए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
परिजनों ने प्रशासन से एक करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद धरना समाप्त हुआ और पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाए सवाल
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि गुमशुदगी की सूचना मिलने के बावजूद खींवसर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यदि समय रहते कार्रवाई होती तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी। उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी से खींवसर एसएचओ की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने की मांग की है।
राजस्थान में बढ़ते आपराधिक घटनाक्रम पर सवाल
यह घटना एक बार फिर राजस्थान में बढ़ते आपराधिक मामलों और स्थानीय स्तर पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई को लेकर बहस छेड़ गई है। मामूली विवाद का खूनी अंजाम इस बात की चेतावनी है कि पारिवारिक रंजिशें किस तरह हिंसक रूप ले सकती हैं।
फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन गांव में मातम और गुस्सा दोनों कायम हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए मजबूत चार्जशीट पेश की जाएगी।
