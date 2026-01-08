Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan nagaur fog road accident bus scorpio collision
राजस्थान: नागौर में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, बस-स्कॉर्पियो टक्कर में 3 की मौत

राजस्थान: नागौर में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, बस-स्कॉर्पियो टक्कर में 3 की मौत

संक्षेप:

राजस्थान के नागौर जिले में गुरुवार सुबह घने कोहरे ने एक बार फिर जानलेवा रूप दिखाया। नेशनल हाईवे-58 पर सुरपालिया बस स्टैंड के पास स्लीपर बस और स्कॉर्पियो की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 

Jan 08, 2026 10:38 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान के नागौर जिले में गुरुवार सुबह घने कोहरे ने एक बार फिर जानलेवा रूप दिखाया। नेशनल हाईवे-58 पर सुरपालिया बस स्टैंड के पास स्लीपर बस और स्कॉर्पियो की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब 7.45 बजे इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई थी। इसी दौरान दिल्ली से जोधपुर की ओर जा रही एक स्लीपर बस और बाड़मेर से लाडनूं (नागौर) की तरफ आ रही स्कॉर्पियो आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो बस के आगे के हिस्से में फंस गई और कुछ देर तक हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीर और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए। स्कॉर्पियो में सवार लोग बुरी तरह वाहन में फंस गए थे। लोगों ने दरवाजे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। इस दौरान एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की हालत बिगड़ती देख एक राहगीर ने मौके पर ही उसे सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि राहगीर काफी देर तक लगातार सीपीआर देता रहा, जिसके बाद घायल को एम्बुलेंस के जरिए नागौर के जेएलएन हॉस्पिटल भेजा गया।

सूचना मिलते ही सुरपालिया थाना पुलिस, हाईवे पेट्रोलिंग टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। हादसे में स्कॉर्पियो सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नागौर रेफर किया गया। जेएलएन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई।

पुलिस के अनुसार, हादसे में कुल पांच लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई। फिलहाल चार घायलों का जेएलएन हॉस्पिटल में इलाज जारी है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए डेह (जायल, नागौर) हॉस्पिटल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया है। पुलिस मृतकों की पहचान और परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया में जुटी है।

हादसे के बाद नेशनल हाईवे-58 पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। बस के आगे फंसी स्कॉर्पियो को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। कड़ी मशक्कत के बाद वाहन को बाहर निकाला गया, जिसके बाद सड़क पर यातायात बहाल किया जा सका। राहत की बात यह रही कि बस में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई।

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने हादसे का मुख्य कारण घना कोहरा और कम दृश्यता को माना है। हालांकि, पुलिस बस और स्कॉर्पियो की गति, ड्राइवर की लापरवाही और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा छा रहा है, जिससे सुबह और रात के समय सड़क हादसों की आशंका बढ़ जाती है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कोहरे के कारण कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वाहन चालक पूरी सावधानी नहीं बरतते। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तेज गति से वाहन चलाने से बचें।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Bus Accident Accident Bike Accident अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।