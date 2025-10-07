rajasthan murder kuchaman city bike showroom hotel owner shot dead gym राजस्थान में दिनदहाड़े हत्या ,बाइक शोरूम और होटल के मालिक को जिम में मारी गोली, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान में डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में मंगलवार सुबह उस वक्त दहशत फैल गई, जब एक बिजनेसमैन की जिम में एक्सरसाइज के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रमेश रुलानिया (45) के रूप में हुई है

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कुचामनTue, 7 Oct 2025 11:37 AM
राजस्थान में डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में मंगलवार सुबह उस वक्त दहशत फैल गई, जब एक बिजनेसमैन की जिम में एक्सरसाइज के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रमेश रुलानिया (45) के रूप में हुई है, जो इलाके में बाइक शोरूम और होटल के मालिक थे। वारदात को जिस बेखौफ तरीके से अंजाम दिया गया, उसने एक बार फिर प्रदेश में गैंगस्टर एक्टिविटी और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मामला कुचामन सिटी के स्टेशन रोड इलाके का है। मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे रमेश रुलानिया रोज की तरह जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक हेलमेट पहनकर अंदर आया और पास जाकर सीधे उनके सिर पर गोली मार दी। गोली लगते ही रमेश लहूलुहान होकर गिर पड़े। आरोपी बड़ी तेजी से जिम से बाहर निकला और मौके से फरार हो गया। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते, बदमाश बाइक पर सवार होकर भाग चुका था।

घटना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बदमाश ने पहले से ही पूरी वारदात की रेकी की थी। पुलिस को शक है कि आरोपी जिम में मेंबरशिप लेने के बहाने पहले भी वहां आया था। फुटेज में एक संदिग्ध युवक को जिम के बाहर मंडराते हुए देखा गया है। पुलिस उसके मूवमेंट और पहचान की जांच में जुटी है।

जानकारी के अनुसार, मृतक रमेश रुलानिया को कुछ दिन पहले रोहित गोदारा गैंग की ओर से फिरौती की धमकी मिली थी। बताया जा रहा है कि गैंग ने इलाके के कई बड़े व्यापारियों से भी फिरौती की मांग की थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं यह हमला उसी धमकी का नतीजा तो नहीं। सूत्रों के मुताबिक, रमेश ने धमकी मिलने के बाद पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

वारदात की खबर मिलते ही जिले में हड़कंप मच गया। एएसपी नेमीचंद खारिया, डीएसपी अरविंद बिश्नोई और सीआई सतपाल सिंह सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिम और आसपास के इलाके को पुलिस ने घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। शहर के प्रमुख रास्तों पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जा रही है।

रमेश रुलानिया को गंभीर हालत में कुचामन के जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही शहर के व्यापारी और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए लोगों ने नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन को हालात काबू में करने के लिए अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी।

कुचामन सिटी सहित नागौर और आसपास के जिलों में हाल के दिनों में फिरौती और गैंगस्टर गतिविधियां बढ़ी हैं। रोहित गोदारा गैंग पहले भी हत्या, धमकी और फिरौती जैसे मामलों में सक्रिय रहा है। पुलिस को आशंका है कि इस गैंग के गुर्गे अब छोटे शहरों में भी सक्रिय हो रहे हैं और व्यापारियों को निशाना बना रहे हैं।

इस वारदात ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने पहले ही पुलिस को धमकियों की जानकारी दी थी, लेकिन सुरक्षा बढ़ाने के बजाय मामले को नजरअंदाज किया गया।

