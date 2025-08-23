राजस्थान:तानों से तंग आकर कुल्हाड़ी उठाई,कर डाली पत्नी और भाई की हत्या

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का बिल्लीखेड़ा गाँव 21 अगस्त की सुबह नींद से नहीं, बल्कि कानों को चीर देने वाली चीखों से जागा।

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का बिल्लीखेड़ा गाँव 21 अगस्त की सुबह नींद से नहीं, बल्कि कानों को चीर देने वाली चीखों से जागा। लोग घरों से बाहर भागे, लेकिन जब तक कोई समझ पाता, सब कुछ खत्म हो चुका था। गाँव के एक ही घर के आंगन में खून बह रहा था, दो लाशें पड़ी थीं और घायल बच्चे तड़प रहे थे। जिसने यह सब किया, वह कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसी परिवार का सदस्य था—प्रेमचंद मीणा।

42 वर्षीय प्रेमचंद मीणा, जो कभी गाँव में शांत और सीधा माना जाता था, अचानक खूंखार हत्यारा कैसे बन गया? यह सवाल हर किसी के मन में है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि प्रेमचंद आर्थिक तंगी और पारिवारिक तानों से टूटा हुआ था। रोज़-रोज़ की फटकार, “कमाता नहीं, निकम्मा है”, जैसे ताने उसके भीतर आग बनकर धधक रहे थे।

“वो अक्सर गुमसुम रहता था। कई बार खेत में अकेला बैठा घंटों सोचता रहता। पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह कुल्हाड़ी उठा लेगा।”

21 अगस्त को जब सूरज निकला, घर में रोज़मर्रा की हलचल शुरू हुई। तभी अचानक प्रेमचंद ने कुल्हाड़ी उठाई और बड़े भाई मुलचंद पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। पत्नी सविता बचाने आई तो वह भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दी गई।

मुलचंद का बेटा मनीष उर्फ मनोज और खुद प्रेमचंद का बेटा संतोष भी वार से घायल हो गए। कुछ ही मिनटों में आंगन खून से लाल तालाब बन चुका था।

सुबह की दहशत भरी कॉल पर धमोतर थाना अधिकारी घीसूलाल मीणा और उनकी टीम मौके पर पहुँची। दृश्य देखकर पुलिस भी हिल गई। तुरंत एफएसएल टीम को बुलाकर सबूत इकट्ठे किए गए और घायल बच्चों को अस्पताल भिजवाया गया।

मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया गया। पहले उसने चुप्पी साधी, लेकिन जब पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, तो प्रेमचंद का चेहरा ढह गया और उसने जुर्म कबूल लिया। उसने कहा की हर दिन ताने सुनता था। भाई भी, पत्नी भी… सब मुझे नीचा दिखाते थे। उस दिन मैंने ठान लिया था कि अब सब खत्म कर दूँगा।”

गाँव वालों का कहना है कि इस वारदात के बाद लोग बच्चों को भी समझा रहे हैं कि “गुस्सा और ताने” इंसान को किस हद तक ले जा सकते हैं। कई बुजुर्ग इसे “तानो की सजा” कहकर देख रहे हैं। वहीं औरतों में डर है कि घर के झगड़े कभी भी खून में बदल सकते हैं।