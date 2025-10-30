Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan mp parliament questions report card madan rathore performance
संसद में सवाल पूछने में राजस्थान का नंबर-1 नेता कौन? सबका रिपोर्ट कार्ड आया सामने

संसद में सवाल पूछने में राजस्थान का नंबर-1 नेता कौन? सबका रिपोर्ट कार्ड आया सामने

संक्षेप: संसद के मानसून सत्र का रिपोर्ट कार्ड सामने आया है और इसमें राजस्थान के सांसदों की सक्रियता को लेकर कई रोचक खुलासे हुए हैं।

Thu, 30 Oct 2025 04:44 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

संसद के मानसून सत्र का रिपोर्ट कार्ड सामने आया है और इसमें राजस्थान के सांसदों की सक्रियता को लेकर कई रोचक खुलासे हुए हैं। इस बार सवाल पूछने के मामले में राजस्थान के सांसदों में सबसे आगे रहे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़। राठौड़ ने सत्र के दौरान कुल 57 सवाल पूछकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। यह आंकड़ा न सिर्फ उनकी सक्रियता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार सदन में उठाने का प्रयास किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सवाल पूछने के मामले में भाजपा सांसदों ने इस बार कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक,

1️⃣ मदन राठौड़ (राज्यसभा, भाजपा) – 57 सवाल

2️⃣ लुंबाराम चौधरी (लोकसभा, जालोर-सिरोही) – 44 सवाल

3️⃣ डॉ. मन्नालाल रावत (लोकसभा, उदयपुर) – 41 सवाल

3️⃣ पी.पी. चौधरी (लोकसभा, पाली) – 41 सवाल

इन चारों सांसदों ने न सिर्फ अपने क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया बल्कि राष्ट्रीय नीतियों पर भी सक्रिय रूप से सवाल किए। राठौड़ की लगातार सक्रियता ने भाजपा खेमे में उन्हें एक “मॉडल सांसद” के तौर पर स्थापित किया है।

जहां एक ओर कुछ सांसद लगातार सवाल पूछकर चर्चा में रहे, वहीं कुछ सांसदों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पूरे सत्र में एक भी सवाल नहीं पूछा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, सोनिया गांधी के स्वास्थ्य और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के चलते उनकी संसद में उपस्थिति सीमित रही।

वहीं, भाजपा के चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी. जोशी ने इस सत्र में सिर्फ 12 प्रश्न पूछे, जो सूची में सबसे कम रहे।

बांसवाड़ा-डूंगरपुर से बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने सत्र के दौरान 19 सवाल पूछे। हालांकि, चर्चा इस बात की रही कि उनके अधिकांश सवाल राजस्थान से ज्यादा झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ से जुड़े रहे। इससे उनके क्षेत्रीय फोकस पर सवाल उठे हैं।

कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने शानदार प्रदर्शन किया और 39 प्रश्न पूछकर चौथे नंबर पर रहे। वे कांग्रेस सांसदों में सबसे आगे रहे।

इसके अलावा,

• प्रमोद तिवारी (राज्यसभा) – 32 प्रश्न (छठी रैंक)

• मुकुल वासनिक (राज्यसभा) – 27 प्रश्न (सातवीं रैंक)

• राहुल कस्वा (लोकसभा, चूरू) – 23 प्रश्न (नवीं रैंक)

कांग्रेस की ओर से लोकसभा में राहुल कस्वा सबसे ज्यादा सक्रिय रहे।

शेखावाटी और अन्य सांसदों का प्रदर्शन

• हनुमान बेनीवाल (नागौर, आरएलपी): 22 सवाल (10वीं रैंक)

• अमराराम (सीकर, माकपा): 22 सवाल (10वीं रैंक)

• बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं, कांग्रेस): 14 सवाल (16वीं रैंक)

• दुष्यंत सिंह (झालावाड़, भाजपा): 25 सवाल (8वीं रैंक)

इस प्रदर्शन से साफ है कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, कुछ ही सांसद ऐसे हैं जो नियमित रूप से जनता की आवाज सदन तक पहुंचा रहे हैं।

नियमों के अनुसार, मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष सवाल नहीं करते। इसलिए ओम बिड़ला, अर्जुनराम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव इस सूची में शामिल नहीं हैं।

सवालों के अलावा, संसद में उपस्थिति दर भी एक अहम पैमाना रही। भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल और उदयपुर के डॉ. मन्नालाल रावत की संसद में उपस्थिति 100 प्रतिशत रही। यह दर्शाता है कि ये सांसद न सिर्फ सवाल पूछते हैं बल्कि लगातार सदन की कार्यवाही में भी मौजूद रहते हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Parliament Monsoon Session Parliament Winter Session

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।