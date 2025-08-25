राजस्थान : MP-MLA संवाद में CM भजनलाल शर्मा की दो टूक- एक दूसरे की शिकायतें बंद करें

सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे जैसे ही बंद हुए, भीतर सत्ता और संगठन का एक ऐसा महामंथन शुरू हुआ जिसने कई नेताओं की धड़कनें बढ़ा दीं।

सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे जैसे ही बंद हुए, भीतर सत्ता और संगठन का एक ऐसा महामंथन शुरू हुआ जिसने कई नेताओं की धड़कनें बढ़ा दीं। विधानसभा सत्र से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया—अब समय शिकायतों का नहीं, बल्कि काम का है। लेकिन माहौल कुछ ऐसा था मानो हर चेहरा पढ़ा जा रहा हो, हर शब्द तोला जा रहा हो।

बैठक की शुरुआत प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के भाषण से हुई। जिलाध्यक्षों को अपने-अपने जिलों की रिपोर्ट देनी थी। मंच पर बैठे वरिष्ठ नेता चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन कई विधायकों को महसूस हुआ कि उनकी शिकायतें अब काम नहीं आने वालीं। तभी सीएम ने पहली बार सख्त आवाज में कहा—“मंत्री हो या विधायक, आपस में शिकायतें बंद करो। सत्ता और संगठन को सबकी रिपोर्ट है।” इस एक वाक्य ने सन्नाटा भर दिया।

सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि जनता तक योजनाएं पहुँचाना ही असली जिम्मेदारी है। अगर जमीन आवंटन या घोषणाओं पर अड़चन है, तो खुद कलेक्टर-एसडीएम से मिलो, वरना सीधे सीएमओ का दरवाजा खटखटाओ। उनकी बात सुनकर कई विधायक कुर्सियों पर असहज होकर हिले। मानो उन पर सीधा वार हुआ हो।

बैठक का दूसरा चरण और भी दिलचस्प था। सामूहिक चर्चा के बाद नेताओं को छोटे-छोटे ग्रुप में बांटा गया। हर ग्रुप को एक सीनियर नेता की जिम्मेदारी मिली। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की कमान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को दी गई। यहां पंचायत और निकाय चुनावों की जमीनी हकीकत टटोलने का काम शुरू हुआ। इसी तरह अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी और राजेंद्र राठौड़ को भी दो-दो लोकसभा क्षेत्रों का जिम्मा सौंपा गया। कमरे में बैठे बाकी नेताओं के लिए यह पल किसी सस्पेंस से कम नहीं था कि अगली सूची में किसका नंबर आने वाला है।

महामंथन का तीसरा हिस्सा पूरी तरह विधानसभा सत्र को समर्पित था। सीएम ने चेतावनी दी—“सदन में विपक्ष हंगामा करेगा, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना। हर मंत्री और विधायक तैयारी के साथ आए।” उनकी आँखों में दृढ़ता साफ झलक रही थी। संदेश स्पष्ट था—कांग्रेस अगर हमला करेगी, तो भाजपा का हर सदस्य मोर्चा संभालेगा।

इसके बाद पंचायत और निकाय चुनावों पर चर्चा हुई। फैसला हुआ कि मैदान में वही उतरेगा जो पूरी निष्ठा से संगठन का सिपाही रहा है। कार्यकर्ताओं को संदेश मिल गया—समर्पण ही टिकट की कुंजी बनेगा। साथ ही सीएम ने कहा—“कोई सांसद या विधायक खुद को संगठन से ऊपर न समझे।” यह सुनकर कई अनुभवी नेता गहरी सोच में डूब गए।

बैठक का सबसे अहम और रहस्यमय हिस्सा था मुख्यमंत्री का “विकसित राजस्थान 2047” का संकल्प। उन्होंने जल जीवन मिशन, मुफ्त बिजली और राम जल सेतु लिंक परियोजना पर जोर दिया। यह परियोजना सुनते ही नेताओं के बीच कानाफूसी शुरू हो गई—“क्या वाकई 3 करोड़ लोगों को पानी मिलेगा? 4 लाख हेक्टेयर जमीन तक सिंचाई पहुँचेगी?” लेकिन सीएम का विश्वास अटल था।

सीएम ने विधायकों को एक खास काम सौंपा—अपने-अपने क्षेत्रों में जर्जर स्कूल भवनों की सूची बनाकर सरकार को दो। यह निर्देश सीधा था, लेकिन इसके पीछे भी छुपा संदेश था—“जो नेता जनता से जुड़े रहेंगे, वही संगठन की नज़र में मजबूत रहेंगे।”

बैठक के अंत में सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा—“हमने 20 महीने में उतना काम किया, जितना उन्होंने 5 साल में नहीं किया। फिर भी झूठा नरेटिव फैलाने में वे कामयाब रहे हैं।” इस बयान ने माहौल को और धारदार बना दिया।

दो दिन चलने वाले इस महामंथन के पहले दिन ही कई संदेश साफ हो गए

• शिकायतों का दौर खत्म, अब काम की राजनीति चलेगी।

• संगठन सर्वोपरि है, चाहे मंत्री हो या सांसद।