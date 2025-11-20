राजस्थान के माउंट आबू में बर्फीली सुबह, प्रदेशभर में पारा मामूली चढ़ा लेकिन सर्दी बरकरार

संक्षेप: राजस्थान में सर्दी का दौर लगातार तीखा होता जा रहा है। पहाड़ी पर्यटन स्थल माउंट आबू में बुधवार सुबह भी बर्फीली हवा का असर जारी रहा और न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु यानी शून्य डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया।

राजस्थान में सर्दी का दौर लगातार तीखा होता जा रहा है। पहाड़ी पर्यटन स्थल माउंट आबू में बुधवार सुबह भी बर्फीली हवा का असर जारी रहा और न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु यानी शून्य डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया। कड़ाके की ठंड का आलम यह रहा कि कई स्थानों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ के रूप में दिखाई दीं। हालांकि सुबह आगे बढ़ने के साथ धूप निकलने पर लोगों को कुछ राहत जरूर महसूस हुई, लेकिन पहाड़ों की कंपकंपाती ठंड पूरे दिन बनी रही।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माउंट आबू के अलावा प्रदेश के अन्य कई जिलों में भी रात और सुबह का तापमान बेहद नीचे दर्ज किया गया। सीकर, नागौर, फतेहपुर और दौसा में भी सर्द हवाओं का असर साफ महसूस हुआ। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक राजस्थान का मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में कोई बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है, लेकिन लगातार चल रही शीतलहर से लोगों को राहत मिल सकती है।

पिछले 24 घंटों में माउंट आबू के बाद सबसे कम तापमान सीकर में रिकॉर्ड हुआ, जहां न्यूनतम पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। नागौर में 5.9, फतेहपुर में 6.9, दौसा में 6.7, जालौर में 7, सिरोही में 7.4, बारां में 7.8, करौली और चूरू में 8.7 व 8.2 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 8.2 और पिलानी में 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उदयपुर 9, अजमेर 9.8, कोटा 11 और जयपुर का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य का अधिकांश उत्तरी और पूर्वी हिस्सा इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी तापमान तेजी से नीचे जा रहा है।

बुधवार को प्रदेशभर में अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। फतेहपुर में दिन का तापमान 2.2 डिग्री चढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सीकर में भी अधिकतम पारा बढ़कर 29 डिग्री पर पहुंचा। पिलानी में 29.5, जोधपुर में 30.4, फलोदी में 30, बीकानेर में 30.6, जैसलमेर में 31.5 और बाड़मेर में 32.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

इस हल्की बढ़ोतरी से दोपहर के वक्त लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली, लेकिन सुबह और शाम का मौसम लगातार सर्द बना हुआ है।

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के दक्षिणी जिलों में पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। इन हवाओं के कारण अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में इसका प्रभाव ज्यादा दिखेगा, जिससे वहां की ठंड में कुछ कमी आएगी।

मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल किसी बड़ी शीतलहर या कोल्ड डे की स्थिति बनने की संभावना नहीं है। हालांकि उत्तरी राजस्थान में रात का तापमान अभी भी सामान्य से नीचे बना रह सकता है, इसलिए लोगों को रात में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

अगले 48 घंटे रहेंगे सूखे, बड़ा बदलाव नहीं