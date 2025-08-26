rajasthan mount abu bear dairy shop cctv news राजस्थान के माउंट आबू में भालुओं की दही पार्टी-दुकान में घुसे, सामान गटक गए, CCTV पर कैद नजारा, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान के माउंट आबू में भालुओं की दही पार्टी-दुकान में घुसे, सामान गटक गए, CCTV पर कैद नजारा

राजस्थान का मशहूर हिल स्टेशन माउंट आबू इन दिनों पर्यटकों से ज्यादा भालुओं की आवाजाही के लिए चर्चा में है। कभी सड़कों पर आराम से टहलते हुए,

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, माउंट आबूTue, 26 Aug 2025 02:41 PM
राजस्थान का मशहूर हिल स्टेशन माउंट आबू इन दिनों पर्यटकों से ज्यादा भालुओं की आवाजाही के लिए चर्चा में है। कभी सड़कों पर आराम से टहलते हुए, तो कभी दुकानों और बाजारों में मटरगश्ती करते हुए – भालुओं ने लोगों की नाक में दम कर दिया है। ताजा मामला सोमवार का है, जब एक मादा भालू अपने दो शावकों के साथ मुख्य बाजार के पास स्थित एक डेयरी में घुस गई।

सीसीटीवी कैमरे में कैद इस घटना में तीनों भालुओं ने दुकान का सारा सामान तहस-नहस कर दिया। फुटेज में दिख रहा है कि भालू पहले फ्रिज खोलते हैं, फिर दही खाते हैं। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और शक्कर भी गटक जाते हैं। दुकान का सामान बिखर जाता है और डेयरी मालिक के लिए यह नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा।

इलाके के लोग बताते हैं कि भालुओं की यह हरकत अब आम हो चुकी है। कभी सड़क पर तो कभी बाजार में – उनका आना-जाना बढ़ गया है। रिहायशी इलाकों में इनकी गतिविधि से लोग अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लगातार नुकसान हो रहा है। ग्राहक भी दुकानों तक आने से कतराने लगे हैं।

ग्रामीणों और व्यापारियों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। लोगों का कहना है कि भालुओं की बढ़ती मौजूदगी से न केवल सुरक्षा खतरे में है, बल्कि स्थानीय व्यापार और पर्यटन पर भी असर पड़ रहा है।

डेयरी की यह घटना जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंची, वीडियो वायरल हो गया। कई लोगों ने मजाक में इसे “भालुओं की दही पार्टी” और “वाइल्ड फूड फेस्टिवल” का नाम दिया। हालांकि, स्थानीय लोग इसे मनोरंजन से ज्यादा खतरे के तौर पर देख रहे हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, भालुओं का रिहायशी इलाकों में आना इस बात का संकेत है कि उनके प्राकृतिक आवास में भोजन की कमी हो रही है। ऐसे में वे इंसानी बस्तियों का रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि वन्यजीव और इंसान के बीच संतुलन नहीं बनाया गया, तो ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी।

