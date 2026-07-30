राजस्थान में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 5 मरीजों की आंखें हुईं सफेद, रोशनी जाने का खतरा

इस घटना ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में कोटा और बीकानेर के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद कई प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और मौत के मामलों के बाद अब यह नया मामला सामने आया है।

इस घटना ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में कोटा और बीकानेर के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद कई प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और मौत के मामलों के बाद अब यह नया मामला सामने आया है।

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी स्थित सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद (कैटरेक्ट) का ऑपरेशन कराने वाले पांच मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण फैल गया। ऑपरेशन के करीब 24 घंटे बाद मरीजों की आंखें सफेद पड़ने लगीं और उनकी हालत तेजी से बिगड़ गई। स्थिति गंभीर होने पर सभी मरीजों को बुधवार रात जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल रेफर किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी आंखों की रोशनी बचाने की कोशिश में जुटी है।

इस घटना ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में कोटा और बीकानेर के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद कई प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और मौत के मामलों के बाद अब यह नया मामला सामने आया है।

28 जुलाई को हुआ था मोतियाबिंद का ऑपरेशन जानकारी के अनुसार कुचामन सिटी के सरकारी अस्पताल में 28 जुलाई को पांच मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के लगभग एक दिन बाद सभी मरीजों की आंखों में संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगे। देखते ही देखते आंखें सफेद पड़ गईं और दर्द व सूजन की शिकायत बढ़ने लगी।

मरीजों की हालत लगातार बिगड़ने पर स्थानीय डॉक्टरों ने तत्काल उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र भेजने का निर्णय लिया। संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए सभी मरीजों को बुधवार रात जयपुर रेफर कर दिया गया।

रात 9:30 बजे SMS अस्पताल पहुंचे मरीज बुधवार रात करीब 9:30 बजे पांचों मरीज जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे। उन्हें सीधे ट्रॉमा एवं इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज शुरू किया गया।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि मरीजों की स्थिति को देखते हुए देर रात ही वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम को सक्रिय कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया।

चार डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित मरीजों के इलाज और लगातार निगरानी के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने चार विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाया है। इस बोर्ड की अगुवाई नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नगेन्द्र सिंह शेखावत कर रहे हैं।

डॉ. माहेश्वरी ने बताया कि मेडिकल बोर्ड मरीजों की हर पल मॉनिटरिंग कर रहा है और संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी उपचार किए जा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

रोशनी बचाना सबसे बड़ी चुनौती नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नगेन्द्र सिंह शेखावत के अनुसार सभी मरीजों का अस्पताल पहुंचते ही निर्धारित मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत इलाज शुरू कर दिया गया। फिलहाल मरीजों की आंखों में संक्रमण काफी गंभीर है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है।

उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की पूरी कोशिश संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने और मरीजों की आंखों की रोशनी सुरक्षित रखने की है। मरीजों की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उनके उपचार पर विशेषज्ञों की टीम लगातार काम कर रही है।

इन मरीजों को किया गया भर्ती एसएमएस अस्पताल में भर्ती किए गए मरीजों में घासीराम (65), हीराराम (73), गोकुल (70), मीरा देवी (68) और नारायणी (67) शामिल हैं। सभी मरीजों का इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में जारी है।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल सरकारी अस्पताल में एक साथ पांच मरीजों की आंखों में ऑपरेशन के बाद संक्रमण फैलने की घटना ने स्वास्थ्य विभाग के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। प्रारंभिक तौर पर संक्रमण के कारणों की जांच की जरूरत महसूस की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में ऑपरेशन थिएटर की स्वच्छता, उपकरणों की स्टरलाइजेशन प्रक्रिया, दवाइयों और अन्य चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की विस्तृत जांच जरूरी होती है।