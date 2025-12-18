राजस्थान में 5 बच्चों को कुएँ में लेकर कूदी माँ,दो जुड़वा बच्चों की मौत

संक्षेप: राजस्थान के पाली जिले के रायपुर मारवाड़ उपखंड क्षेत्र के झूठा गांव में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक महिला ने अपने पांच मासूम बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी।

राजस्थान के पाली जिले के रायपुर मारवाड़ उपखंड क्षेत्र के झूठा गांव में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक महिला ने अपने पांच मासूम बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। इस दर्दनाक घटना में एक साल के जुड़वां बच्चों की मौत हो गई, जबकि महिला सहित तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत रायपुर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही रायपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस के अनुसार, यह घटना गुरुवार सुबह करीब 10 बजे की है। महिला की पहचान सुमित्रा (30) पत्नी भाकर राम के रूप में हुई है। सुमित्रा अपने पांच बच्चों दीपू (5), दिव्या (3), काली (2) और एक वर्षीय जुड़वां नारू व प्रेम को लेकर गांव के एक कुएं पर पहुंची और सभी के साथ कुएं में कूद गई।

कुएं में गिरने के बाद महिला और बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तुरंत रायपुर थाना पुलिस को सूचना दी। रायपुर थाने के एएसआई कैलाश नायक ने बताया कि सूचना मिलते ही वे हेड कॉन्स्टेबल मलाराम मेघवाल सहित पुलिस जाप्ते के साथ मात्र 10 मिनट में मौके पर पहुंच गए।

पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सबसे पहले महिला सुमित्रा को कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद कुएं के अंदर बनी सीढ़ियों पर बच्चों को बैठाकर एक-एक कर बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद सभी पांचों को तत्काल रायपुर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा की गई जांच के बाद एक वर्षीय जुड़वां बच्चे नारू और प्रेम को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों मासूमों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए रायपुर उप जिला अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया है। वहीं महिला सुमित्रा और तीन अन्य बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज चिकित्सकों की निगरानी में जारी है।

पुलिस के अनुसार, घटना के समय महिला का पति भाकर राम मजदूरी के सिलसिले में ब्यावर गया हुआ था। घटना की सूचना मिलने के बाद वह करीब दोपहर 12:15 बजे रायपुर पहुंचा। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि सुमित्रा और भाकर राम की शादी करीब नौ वर्ष पहले हुई थी।

एएसआई कैलाश नायक ने बताया कि फिलहाल महिला द्वारा ऐसा कदम उठाने के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे की वजह सामने आ सके।