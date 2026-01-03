राजस्थान की सबसे चर्चित IAS अफसर फिर सुर्खियों में; आलोचना भी, खुशी भी, जानिए क्या मामला

संक्षेप: राजस्थान की चर्चित आईएएस अफसर और बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी इन दिनों ऐसे दौर से गुजर रही हैं, जहां एक ओर उनके काम पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर निजी जीवन से जुड़ी एक खुशखबरी ने उन्हें सुकून भी दिया है।

राजस्थान की चर्चित आईएएस अफसर और बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी इन दिनों ऐसे दौर से गुजर रही हैं, जहां एक ओर उनके काम पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर निजी जीवन से जुड़ी एक खुशखबरी ने उन्हें सुकून भी दिया है। यह बिल्कुल फिल्मी अंदाज़ का वह पल है, जिसे आम लोग ‘कभी खुशी, कभी ग़म’ कहकर बयान करते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

टीना डाबी प्रदेश के उन अधिकारियों में शुमार हैं, जिनकी पहचान उनके नवाचार, सख़्त प्रशासन और अलग कार्यशैली के लिए बनी है। कभी ‘नवो बाड़मेर’ जैसे अभियानों के लिए सराही जाने वाली टीना डाबी आज अपने करियर के शायद सबसे चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही हैं। बीते कुछ हफ्तों में उनके नाम के साथ विवाद, आलोचना और सोशल मीडिया ट्रोलिंग जैसे शब्द जुड़ते चले गए।

हाल ही में जल संचयन अभियान के लिए टीना डाबी को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि किसी भी अधिकारी के लिए गर्व का विषय होती है, लेकिन इसी पुरस्कार ने उनके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दीं। उन पर आरोप लगे कि अभियान से जुड़े आंकड़े और फोटो सही नहीं थे। देखते ही देखते यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का विषय बन गया।

यह पहला मौका है, जब टीना डाबी के कामकाज पर इस स्तर पर सार्वजनिक सवाल उठे। जनप्रतिनिधियों से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह उनके फैसलों और कार्यशैली पर चर्चा होने लगी। हालात ऐसे बने कि टीना डाबी को खुद मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने साफ कहा कि पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़े और तस्वीरें सत्यापित हैं और उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है।

इस पूरे प्रकरण में टीना डाबी की छोटी बहन और उदयपुर की सीईओ आईएएस रिया डाबी का नाम भी सामने आया। जल संचयन अभियान से जुड़े इस मामले में दोनों बहनों को एक साथ सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा भी तेज़ रही कि पहली बार डाबी सिस्टर्स को इतनी तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। बाड़मेर में कॉलेज फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन हुआ, जिसने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस दौरान टीना डाबी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। छात्राओं ने प्रदर्शन के दौरान उन्हें ‘रोल मॉडल’ की जगह ‘रील स्टार’ तक कह दिया। यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

आरोप लगे कि इस टिप्पणी से नाराज होकर पुलिस ने कुछ छात्राओं को हिरासत में ले लिया। मामला इतना बढ़ा कि बाड़मेर एसपी को पुलिस की ओर से माफी मांगनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम ने टीना डाबी को व्यक्तिगत रूप से भी आहत किया। एक अधिकारी, जिसे कभी प्रेरणा का स्रोत माना जाता था, अब सवालों और आलोचनाओं के केंद्र में थी।

इन्हीं तनावपूर्ण हालात के बीच टीना डाबी के जीवन में एक राहत देने वाली खबर आई। नए साल पर राजस्थान सरकार ने आईएएस और आईपीएस अफसरों को प्रमोशन दिया। इस सूची में टीना डाबी के पति और जालौर कलेक्टर प्रदीप गवांड़े का नाम भी शामिल रहा। उन्हें जूनियर स्केल से सिलेक्शन स्केल में प्रमोट किया गया।

यह खबर ऐसे समय में आई, जब टीना डाबी लगातार विवादों से जूझ रही थीं। पति के प्रमोशन ने न सिर्फ परिवार में खुशी का माहौल बनाया, बल्कि भावनात्मक रूप से भी उन्हें सहारा दिया। जालौर, बाड़मेर से सटा हुआ जिला है और ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर भी यह प्रमोशन अहम माना जा रहा है।

टीना डाबी की कहानी यह बताती है कि प्रशासनिक सफलता के साथ-साथ विवाद और आलोचना भी आते हैं। एक समय था, जब उनके काम की मिसाल दी जाती थी, और आज वही अधिकारी अपने फैसलों का बचाव कर रही हैं। लेकिन इसी उतार-चढ़ाव के बीच निजी जीवन की खुशी यह एहसास कराती है कि हर कठिन दौर में कोई न कोई राहत भरा पल ज़रूर आता है।