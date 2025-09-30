rajasthan monsoon withdrawal rain alert in jaipur sikar alwar kota udaipur ajmer jodhpur

राजस्थान में मानसून विदाई के बाद भी बारिश का दौर;23 जिलों में अलर्ट जारी

राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी है। मंगलवार सुबह से ही कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के 23 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है