Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan monsoon withdrawal rain alert in jaipur sikar alwar kota udaipur ajmer jodhpur
राजस्थान में मानसून विदाई के बाद भी बारिश का दौर;23 जिलों में अलर्ट जारी
राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी है। मंगलवार सुबह से ही कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के 23 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है
Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरTue, 30 Sep 2025 09:19 AM
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।