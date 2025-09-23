जयपुर-टोंक से मानसून विदा, उदयपुर-बांसवाड़ा में बादलों का डेरा
राजस्थान में एक तरफ़ मानसून विदाई की ओर है तो दूसरी ओर राज्य के कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है।
उदयपुर और प्रतापगढ़ में सोमवार को भी हल्की बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में उदयपुर के गोगुंदा में 15 मिमी, झाड़ोल में 1 मिमी और प्रतापगढ़ के दलोत में 6 मिमी पानी बरसा। देर रात डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कई इलाकों में बादल छाए और हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार, उदयपुर संभाग में अगले एक-दो दिन तक बारिश का दौर जारी रह सकता है।
राज्य के कई जिलों से मानसून विदाई ले चुका है। जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर में अब मौसम शुष्क हो गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस सप्ताह के अंत तक राजस्थान के बाकी हिस्सों से भी मानसून की विदाई हो जाएगी।
मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। यहां दिन में तेज धूप के साथ तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में भी अब मौसम ड्राय रहेगा।
मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 25 सितंबर से राजस्थान के ज्यादातर शहरों में मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप निकलेगी। इसके चलते दिन में गर्मी बढ़ेगी और तापमान सामान्य से ऊपर जा सकता है।
बीते 24 घंटे में राजस्थान के कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह जैसलमेर में 37.8, फलोदी में 37.2, बीकानेर में 37, बाड़मेर में 37.4, अलवर और वनस्थली (टोंक) में 36.8, चूरू में 38.7, गंगानगर में 39.7, फतेहपुर में 37.3, करौली में 36.7, दौसा में 36.6, हनुमानगढ़ में 37.7, नागौर में 34.5, कोटा में 35.7, चित्तौड़गढ़ में 35.3 और उदयपुर में 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में तेज धूप और शुष्क हवाओं से दिन में गर्मी का असर और बढ़ गया है। अजमेर, जयपुर, टोंक और भीलवाड़ा जैसे शहरों में लोग सुबह से ही चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे हैं। दोपहर के समय तापमान में और इजाफा होने से लोगों को गर्म हवाओं का अहसास हुआ।
मौसम विभाग का अनुमान है कि इस हफ्ते के आखिर तक मानसून राजस्थान से पूरी तरह विदा हो जाएगा। फिलहाल दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग में ही बरसात का असर दिख रहा है। यहां अगले एक-दो दिन हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।
राजस्थान में इस बार मानसून का असर कुछ जिलों तक ही सीमित रह गया है। अब पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने लगा है, जिससे गर्मी और धूप का असर और बढ़ेगा। मानसून विदाई के बाद राज्य में शुष्क हवाओं और तेज धूप का दौर लंबे समय तक जारी रहेगा।
