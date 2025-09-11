मानसून विदाई की ओर, लेकिन राजस्थान में अभी थमेगी नहीं बारिश

राजस्थान में मानसून का दौर अब धीरे-धीरे थमता नजर आ रहा है। जुलाई में जहां राज्यभर में झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दी थी, वहीं अब मौसम का मिजाज बदल गया है।

राजस्थान में मानसून का दौर अब धीरे-धीरे थमता नजर आ रहा है। जुलाई में जहां राज्यभर में झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दी थी, वहीं अब मौसम का मिजाज बदल गया है। राजस्थान मौसम केंद्र (IMD) ने आगामी दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार 11 से 17 सितंबर तक अलग-अलग संभागों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।

पाली समेत कई शहरों में मानसून के शुरुआती दौर में हुई भारी बारिश से हालात बिगड़े थे। कई कॉलोनियों में सड़कें जलमग्न हो गईं और अब तक पानी की निकासी पूरी नहीं हो सकी है। नया गांव क्षेत्र, जगत विहार और सूर्या कॉलोनी जैसे इलाकों में आज भी गंदा पानी जमा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय निवासियों ने नगर परिषद से समाधान की मांग की है। महिलाओं ने जलभराव को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। नगर निगम और स्मार्ट सिटी अधिकारियों ने हालात का जायजा लेकर जल्द समाधान का भरोसा दिलाया, लेकिन स्थायी हल अभी दूर है।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। पश्चिमी हवाओं का असर पड़ने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे मौसम में उमस और गर्मी दोनों का असर बढ़ जाएगा। हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश की स्थिति बनी रहेगी।

11, 12, 13, 14, 15 और 16 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में छिटपुट बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। इन दिनों बारिश ज्यादा नहीं होगी लेकिन कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी लोगों को राहत दे सकती है।

17 सितंबर से दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है।

पाली शहर मानसून की मार से अब तक पूरी तरह उबर नहीं पाया है। शुरुआती दौर में भारी बारिश ने सड़कों और कॉलोनियों को पानी से भर दिया था। आज भी नया गांव, सूर्या कॉलोनी और जगत विहार जैसे इलाकों में पानी जमा है। इससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। लोग गंदे पानी और मच्छरों से परेशान हैं। नगर परिषद ने सफाई दल भेजा, लेकिन पानी की निकासी और स्थायी समाधान की दिशा में अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर साल बारिश में यही समस्या सामने आती है लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिलता। महिलाओं ने इस बार नगर परिषद को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या रखी। शहरवासियों ने उम्मीद जताई है कि इस बार प्रशासन जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेगा।