Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

48 घंटे में राजस्थान में दस्तक देगा मानसून, 24 जिलों में अलर्ट; 3 दिन अंधड़ का खतरा

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
Follow us on Google News
share

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मानसून सामान्य समय से करीब 8 दिन देर से पहुंच रहा है। पिछले 13 वर्षों में यह तीसरा मौका होगा, जब राजस्थान में मानसून की एंट्री जुलाई महीने में होगी। इसके असर से सबसे पहले कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।

48 घंटे में राजस्थान में दस्तक देगा मानसून, 24 जिलों में अलर्ट; 3 दिन अंधड़ का खतरा

राजस्थान में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। करीब 8 दिन की देरी के बाद अब मानसून अगले 48 घंटे में राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, 2 से 3 जुलाई के बीच मानसून पूर्वी राजस्थान से एंट्री करेगा। हालांकि राहत के साथ चुनौती भी है, क्योंकि राज्य के 24 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अगले तीन दिन तेज अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। दूसरी ओर, मौसम विशेषज्ञों ने जुलाई में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका भी जताई है।

13 साल में तीसरी बार जुलाई में होगी मानसून की एंट्री

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मानसून सामान्य समय से करीब 8 दिन देर से पहुंच रहा है। पिछले 13 वर्षों में यह तीसरा मौका होगा, जब राजस्थान में मानसून की एंट्री जुलाई महीने में होगी। इसके असर से सबसे पहले कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं 6 जुलाई तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें:दूध बेचने वाला जगन गुर्जर कैसे बना चंबल का सबसे चर्चित डाकू?

पूर्वी राजस्थान से होगी शुरुआत, कई संभागों में बढ़ेगी बारिश

जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, मानसून पूर्वी राजस्थान से प्रवेश करेगा। इसके प्रभाव से उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में 2 जुलाई से आंधी और बारिश की गतिविधियां तेज होने लगेंगी। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश देखने को मिल सकती है।

बीकानेर संभाग में 60 Kmph की रफ्तार से चल सकता है अंधड़

मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। 2 से 4 जुलाई के बीच इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। धूल भरी आंधी और बवंडर की भी संभावना है। इसके अलावा जोधपुर, फलोदी और जालोर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें:17 साल पहले सचिन पायलट के सामने हथियार डालकर डकैत जगन गुर्जर ने किया था सरेंडर

धूप और उमस से बेहाल रहा प्रदेश, तापमान में हल्की गिरावट

पिछले 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और भरतपुर के कुछ इलाकों को छोड़कर अधिकांश राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में दिनभर तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। हालांकि कुछ स्थानों पर हवाएं चलने से तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई, लेकिन नमी अधिक रहने से राहत महसूस नहीं हुई।

कोटा में सबसे ज्यादा बारिश, कई जिलों में बदला मौसम

मंगलवार को कोटा के मंडाना में सबसे ज्यादा 30 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पीपल्दा (9 मिमी), झालावाड़ के बाकनी (13 मिमी), धौलपुर के बसेड़ी (12 मिमी) और बारां के किशनगंज (14 मिमी) में भी बारिश हुई। इस बारिश से स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिली।

जयपुर से अलवर तक उमस ने किया बेहाल

राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री और न्यूनतम 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान थोड़ा कम होने के बावजूद हवा में नमी अधिक रहने से लोग उमस से परेशान रहे। जोधपुर में भी तापमान में गिरावट आई, लेकिन गर्मी का असर बरकरार रहा। उदयपुर और अजमेर में भी दिनभर चिपचिपी गर्मी महसूस की गई।

वहीं अलवर में मंगलवार दोपहर हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन बारिश थमते ही उमस और बढ़ गई। कई जगह जलभराव की स्थिति भी बनी। सीकर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जहां दोपहर की गर्मी अब भी लोगों पर भारी पड़ रही है।

अगले 48 घंटे अहम, राहत भी और सावधानी भी

मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों में मानसून की एंट्री के साथ प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कई जिलों में तेज बारिश राहत देगी, लेकिन आंधी, तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून भले ही दस्तक देने जा रहा हो, लेकिन पूरे जुलाई महीने में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Rain Rain Alert अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।