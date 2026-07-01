48 घंटे में राजस्थान में दस्तक देगा मानसून, 24 जिलों में अलर्ट; 3 दिन अंधड़ का खतरा

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मानसून सामान्य समय से करीब 8 दिन देर से पहुंच रहा है। पिछले 13 वर्षों में यह तीसरा मौका होगा, जब राजस्थान में मानसून की एंट्री जुलाई महीने में होगी। इसके असर से सबसे पहले कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।

राजस्थान में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। करीब 8 दिन की देरी के बाद अब मानसून अगले 48 घंटे में राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, 2 से 3 जुलाई के बीच मानसून पूर्वी राजस्थान से एंट्री करेगा। हालांकि राहत के साथ चुनौती भी है, क्योंकि राज्य के 24 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अगले तीन दिन तेज अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। दूसरी ओर, मौसम विशेषज्ञों ने जुलाई में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका भी जताई है।

13 साल में तीसरी बार जुलाई में होगी मानसून की एंट्री मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मानसून सामान्य समय से करीब 8 दिन देर से पहुंच रहा है। पिछले 13 वर्षों में यह तीसरा मौका होगा, जब राजस्थान में मानसून की एंट्री जुलाई महीने में होगी। इसके असर से सबसे पहले कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं 6 जुलाई तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है।

पूर्वी राजस्थान से होगी शुरुआत, कई संभागों में बढ़ेगी बारिश जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, मानसून पूर्वी राजस्थान से प्रवेश करेगा। इसके प्रभाव से उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में 2 जुलाई से आंधी और बारिश की गतिविधियां तेज होने लगेंगी। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश देखने को मिल सकती है।

बीकानेर संभाग में 60 Kmph की रफ्तार से चल सकता है अंधड़ मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। 2 से 4 जुलाई के बीच इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। धूल भरी आंधी और बवंडर की भी संभावना है। इसके अलावा जोधपुर, फलोदी और जालोर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।

धूप और उमस से बेहाल रहा प्रदेश, तापमान में हल्की गिरावट पिछले 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और भरतपुर के कुछ इलाकों को छोड़कर अधिकांश राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में दिनभर तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। हालांकि कुछ स्थानों पर हवाएं चलने से तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई, लेकिन नमी अधिक रहने से राहत महसूस नहीं हुई।

कोटा में सबसे ज्यादा बारिश, कई जिलों में बदला मौसम मंगलवार को कोटा के मंडाना में सबसे ज्यादा 30 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पीपल्दा (9 मिमी), झालावाड़ के बाकनी (13 मिमी), धौलपुर के बसेड़ी (12 मिमी) और बारां के किशनगंज (14 मिमी) में भी बारिश हुई। इस बारिश से स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिली।

जयपुर से अलवर तक उमस ने किया बेहाल राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री और न्यूनतम 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान थोड़ा कम होने के बावजूद हवा में नमी अधिक रहने से लोग उमस से परेशान रहे। जोधपुर में भी तापमान में गिरावट आई, लेकिन गर्मी का असर बरकरार रहा। उदयपुर और अजमेर में भी दिनभर चिपचिपी गर्मी महसूस की गई।

वहीं अलवर में मंगलवार दोपहर हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन बारिश थमते ही उमस और बढ़ गई। कई जगह जलभराव की स्थिति भी बनी। सीकर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जहां दोपहर की गर्मी अब भी लोगों पर भारी पड़ रही है।